Wavestone Sa : Wavestone classé à la 1ère place de sa catégorie au classement Gaïa Rating 2019

Les résultats de la 11ème campagne Gaïa Rating ont été dévoilés lundi 14 octobre 2019 au palais Brongniart à Paris. Pour la 10ème année consécutive, Wavestone figure dans ce classement qui distingue les 70 meilleures PME et ETI françaises en termes de performances environnementales, sociales et gouvernementales. Après avoir reçu le 1er prix en 2017 et en 2018, Wavestone est de nouveau à la 1ère place dans la catégorie des entreprises réalisant entre 150 M€ et 500 M€ de chiffre d'affaires.

Caroline Moy, analyste référente de Gaïa Rating, commente : « Wavestone progresse chaque année en réponse aux attentes de ses parties prenantes. Le cabinet apporte de grandes garanties à ses investisseurs sur la maîtrise de ses enjeux RSE, cela lui a valu en 2019 la première place de sa catégorie de chiffre d'affaires (entre 150 M€ et 500 M€) ».

L'un des 4 objectifs du plan stratégique Wavestone 2021 est d'inscrire le cabinet dans le top 3 de sa catégorie en matière de Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE), mesuré tous les ans au travers du classement Gaïa Rating. Ce choix s'est imposé par la pertinence du benchmark qu'offre ce référentiel vis-à-vis d'un large univers de sociétés cotées appartenant à tous les secteurs d'activité. Il constitue un point de référence exigeant qui encourage le cabinet à rester mobilisé pour les années à venir afin de figurer tous les ans parmi les meilleurs de sa catégorie en matière de RSE.

« La RSE est au cœur de notre stratégie. C'est l'un des piliers du plan stratégique 2021 de Wavestone et l'ensemble de nos collaborateurs se mobilisent pour atteindre notre objectif. Notre approche s'inscrit dans une démarche de progrès, nous mettons en place de nouvelles initiatives chaque année. En 2019, nous avons par exemple créé une Mission Handicap, composée de collaborateurs internes et d'un expert externe, dont le rôle est d'apporter un soutien personnalisé aux collaborateurs concernés par le handicap et d'améliorer leur quotidien. », commente Séverine Hassler, responsable RSE de Wavestone.

Le déploiement de la nouvelle démarche RSE

Après avoir redéfini sa démarche RSE en 2017/18, Wavestone a consacré cette année au déploiement et à la présentation de cette démarche auprès de ses parties prenantes (collaborateurs, actionnaires, associations, …). Cette dernière repose sur quatre axes et sept engagements structurants :

Être un employeur responsable : en développant l'épanouissement des collaborateurs grâce à des actions concrètes en faveur de la diversité dès le processus de recrutement ;

: en développant l'épanouissement des collaborateurs grâce à des actions concrètes en faveur de la diversité dès le processus de recrutement ; Être un partenaire de confiance : en garantissant le respect des règles de transparence, de déontologie et de sécurité de données mais aussi en entretenant une relation responsable avec nos fournisseurs ;

: en garantissant le respect des règles de transparence, de déontologie et de sécurité de données mais aussi en entretenant une relation responsable avec nos fournisseurs ; Wavestone veut être un cabinet de conseil engagé par l'intégration d'enjeux RSE dans sa pratique du conseil ;

par l'intégration d'enjeux RSE dans sa pratique du conseil ; Avoir une empreinte sociétale positive dont l'enjeu est de limiter les impacts environnementaux de ses activités et de soutenir des projets créateurs de valeur sociétale.

L'agence de notation ESG Gaïa Rating est utilisée par des sociétés de gestion de premier plan dans leur processus de gestion et décisions d'investissement.

Pour consulter la déclaration de performance extra-financière 2018/19 de Wavestone, cliquez ici.

A propos de Wavestone

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s'est donné pour mission d'éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l'ambition de les rendre positives pour toutes les parties prenantes. C'est ce que nous appelons « The Positive Way ».

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

