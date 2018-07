WE.CONNECT : HAUSSE DE 28,9% du Chiffre d’affaires du 1ER SEMESTRE 2018 à 47,7 M

CROISSANCE de l’activité organique : + 9,0%

CONFIRMATION de l’objectif d’une activité supérieure à 100 M€ en 2018

WE.CONNECT

Données non auditées consolidées En M€ S1 2018* S1 2017 Variation Chiffre d’affaires 47,7 37,0 + 28,9%

*intégrations de PCA France et de HALTERREGO au 1er juillet 2017

Au 1er semestre 2018, WE.CONNECT a réalisé un chiffre d’affaires de 47,7 M€, en hausse de + 28,9% par rapport au 1er semestre 2017.

Retraitée de la contribution positive des sociétés PCA et HALTERREGO acquises en juillet 2017, l’activité progresse de 9,0%.

DYNAMIQUE DE L’ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION POUR LE COMPTE DE TIERS

Sur l’ensemble du 1er semestre, WE.CONNECT a poursuivi son développement commercial grâce à la performance de ses partenariats de distribution avec des marques de renom, aux synergies apportées par les acquisitions réalisées en 2017 et par la bonne orientation des ventes d’accessoires en marque en propre.

La distribution pour compte de tiers avec des grandes marques de l’informatique et des nouvelles technologies poursuit sa dynamique portée par la puissance des partenariats noués avec les marques SAMSUNG et ACER.

La signature en juin dernier d’un partenariat avec la marque LENOVO pour la commercialisation de ses produits informatiques et péri-informatiques en France, vient enrichir le portefeuille de marques de WE.CONNECT et offre, à cette activité de distribution pour compte de tiers, de belles perspectives de développement

Les marques propres du Groupe, qui bénéficient du large réseau de distribution de WE.CONNECT pour se déployer, affichent de belles performances grâce à la notoriété croissante de la marque phare WE® et aux synergies commerciales des marques HALTERREGO et HEDEN qui sont venues enrichir le catalogue l’année dernière. Les ventes d’accessoires sous la marque WE® ressortent stables en raison d’une base de comparaison particulièrement forte qui intégrait au 1er semestre 2017 le lancement de nombreuses nouveautés.

Le chiffre d’affaires réalisé à l’international est porté par les performances des zones Moyen-Orient et Maghreb.

PERSPECTIVES : CONFIRMATION DE LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE

Sur le second semestre, période de l’année traditionnellement stratégique pour les activités du Groupe, WE.CONNECT affiche sa confiance sur la poursuite de sa dynamique de croissance.

Le partenariat signé avec la marque Lenovo en juin dernier devrait renforcer la présence du Groupe dans les grandes enseignes et accroître sa notoriété sur un marché de la distribution informatique en cours de consolidation.

WE.CONNECT va parallèlement enrichir ses gammes de produits design tendance sous ses marques propres et accélérer son déploiement sur un marché d’accessoires où WE® souhaite s’inscrire en marque leader. Le lancement prochain d’une ligne complète d’accessoires en téléphonie et d’autres nouveautés sur l’ensemble des gammes pour les fêtes de fin d’année conduisent le Groupe à anticiper une croissance de ses ventes d’accessoires en marque propre sur le second semestre.

Fort de la bonne orientation de son activité depuis le début de l’exercice et de la pertinence de stratégie de développement, WE.CONNECT confirme son objectif de dépasser le cap des 100 M€ de chiffre d’affaires en 2018.

Prochaine date de publication : Résultats semestriels 2018 : mardi 2 octobre 2018, après Bourse.

A propos de WE.CONNECT

WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :

la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels :

WE ® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion ® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia), HALTERREGO ® (objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et HEDEN ® (vidéosurveillance et domotique)

la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés

l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d’institutionnels

WE.CONNECT compte 89 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 94,3 M€ en 2017, en progression de + 24,8% par rapport à 2016.

Le Groupe est coté sur Euronext Growth (anciennement Alternext) (code ISIN FR0013079092 – ALWEC).

Eligible PEA PME

Plus d’informations sur www.connect-we.fr

