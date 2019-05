WE CONNECT : LA MARQUE HP ÉTEND SON PARTENARIAT AVEC WE.CONNECT POUR LA COMMERCIALISATION DE SES PC ET ORDINATEURS PORTABLES

Regulatory News:

Après avoir conclu en novembre dernier un partenariat avec HP pour la distribution de ses accessoires informatiques en France, WE.CONNECT (Paris:ALWEC) est heureux d’annoncer l’extension de son partenariat avec la prestigieuse marque qui lui confie désormais la commercialisation de sa large gamme d’ordinateurs en France.

Cette marque de confiance renouvelée avec le leader mondial sur le marché du PC consacre le savoir-faire de WE.CONNECT en tant que distributeur pour compte de tiers et sa capacité à offrir un accompagnement sur mesure.

LA COMMERCIALISATION DE TOUTE LA GAMME D’ORDINATEURS ET PRODUITS DE MOBILITÉ HP

Premier constructeur d'ordinateurs au monde, HP offre une gamme de produits très complète allant des ordinateurs portables et de bureau, aux imprimantes, moniteurs et périphériques, pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.

Déjà distributeur des accessoires informatiques et péri-informatiques HP en France, WE.CONNECT commercialisera l’ensemble de la gamme de PC et d’ordinateurs portables qui compte plusieurs produits phares dont le PC portable OMEN by HP 15, fer de lance de son offre gaming et l’ordinateur portable convertible, pivotable à 360°, HP Spectre x360.

« Fort des premiers succès de notre collaboration sur les accessoires informatiques HP, nous sommes ravis de pouvoir étendre ce nouveau partenariat avec un leader technologique mondial qui nous confie dorénavant la distribution de ses PC et ordinateurs portables. WE.CONNECT s’appuiera sur son solide circuit de distribution et sa puissante plateforme logistique pour conduire avec succès ce partenariat prestigieux » déclare Moshey Gorsd, ODG de WE.CONNECT.

A propos de HP

HP Inc. développe des technologies pour améliorer la vie de chacun, chaque jour, partout dans le monde. Grâce à nos solutions d’impression, nos systèmes personnels et nos services associés, nous créons des expériences d'exception. http://www.hp.fr.

A propos de WE.CONNECT

WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :

la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels :

WE® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia), HALTERREGO® (objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et HEDEN® (vidéosurveillance et domotique)

la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés

l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d’institutionnels

WE.CONNECT compte 90 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 122 M€ en 2018, en progression de + 30,3% par rapport à 2017.

Le Groupe est coté sur Euronext Growth (anciennement Alternext) (code ISIN FR0013079092 – ALWEC).

Eligible PEA PME

Plus d’informations sur www.connect-we.fr

