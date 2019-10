WE.CONNECT : PROGRESSION SOUTENUE DES RESULTATS SEMESTRIELS 2019

Regulatory News:

Données non auditées* Au 30 juin en M€ S1 2019 S1 2018 Variation Chiffre d’affaires 62,5 47,7 + 30,9% EBITDA En % du CA 2,2 3,5% 1,7 3,6% + 26,9% -0,1 pt Résultat d’exploitation En % du CA 2,1 3,4% 1,6 3,4% + 32,0% - Résultat financier (0,2) (0,2) - Résultat courant En % du CA 1,9 3,0% 1,4 2,9% + 37,1% + 0,1 pt Résultat net En % du CA 1,2 1,9% 1,0 2% + 24,3% - 0,1 pt

*Les procédures d'audit des comptes consolidés sont effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification est en cours d'émission par les commissaires aux comptes.

POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE L’ACTIVITÉ : +30,9%

Au 1er semestre 2019, WE.CONNECT a réalisé un chiffre d’affaires de 62,5 M€, en hausse de + 30,9% par rapport au 30 juin 2018.

La croissance de l’activité a principalement été portée par la montée en puissance des partenariats de distribution avec des leaders technologiques de l’informatique. Ces collaborations confirment le rôle de référent de WE.CONNECT sur le marché de la distribution de produits high-tech nouvelle génération et la solidité du circuit de distribution du Groupe.

UNE RENTABILITE EN FORTE HAUSSE

La progression de la rentabilité de WE.CONNECT s’est poursuivie grâce à une bonne rigueur de gestion et une maîtrise optimisée de sa chaîne d’approvisionnement.

L’EBITDA s’élève ainsi à 2,2 M€, en hausse de + 26,9% par rapport au 1er semestre 2018.

Le résultat d’exploitation, qui intègre une dotation aux amortissements et provisions sur stocks en retrait, ressort en croissance de + 32,0 % et représente 3,4% du chiffre d’affaires.

Après prise en compte d’un résultat financier de (0,2) M€ suite à une évolution défavorable de la parité €/$, le résultat courant s’établit en progression de + 37,1% à 1,9 M€.

Le résultat net ressort à 1,2 M€ contre 1,0 M€ au 1er semestre 2018, soit une hausse de + 24,3 %.

DES FONDS PROPRES EN CROISSANCE

Au 30 juin 2018, les fonds propres de WE.CONNECT sont en progression de 2,3% à 23,4 M€. L'endettement brut s'élève à 15,5 M€ contre 14,1 M€ au 31 décembre 2018.

Une fois la trésorerie disponible déduite, la dette nette s’élève à 10,9 M€ et représente 2,0 fois l'EBITDA de l'exercice 2018.

CONFIRMATION DE LA SOLIDITE DU MODELE DE DEVELOPPEMENT

Sur le second semestre, WE.CONNECT va tirer parti des accords scellés avec des partenaires technologiques leaders pour accélérer la croissance de ses ventes pour compte de tiers.

Parallèlement, les efforts consacrés au cours du premier semestre, au développement des accessoires téléphoniques et dans la gamme « enfants », devraient participer à la dynamique des marques en propre sur la dernière partie de l’exercice.

Fort de la bonne orientation de son activité depuis le début de l’exercice, WE.CONNECT réaffirme son ambition d’accélérer la progression de ses ventes et de franchir en 2022 le cap des 200 M€ de chiffre d’affaires.

« Les résultats du premier semestre 2019 démontrent une fois de plus la pertinence et la robustesse de notre modèle économique qui repose sur la combinaison du développement de l’activité de distribution pour compte de tiers et des marques en propre. Nous sommes d’ores et déjà confiants sur le second semestre qui devrait bénéficier de l’effet porteur des fêtes de fin d’année. » déclare Moshey Gorsd, Président -Directeur général de WE.CONNECT.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2019 : mercredi 29 janvier 2020, après Bourse.

A propos de WE.CONNECT

WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :

la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels

la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés

l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d’institutionnels

WE.CONNECT compte 90 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 122 M€ en 2018, en progression de + 30,3% par rapport à 2017.

Le Groupe est coté sur Euronext Growth (anciennement Alternext) (code ISIN FR0013079092 – ALWEC).

Eligible PEA PME

Plus d’information sur www.connect-we.fr

