WE.CONNECT : REPORTE AU 28 AVRIL 2020 LA PUBLICATION DE SES RESULTATS ANNUELS 2019

Regulatory News:

Afin de faire face à la crise sanitaire, WE.CONNECT (Paris:ALWEC) a concentré au cours de ces dernières semaines tous ses efforts pour adapter ses conditions de travail au contexte d’urgence et de confinement, et pouvoir ainsi répondre au besoin de ses clients revendeurs, de la grande distribution et du e-commerce, particulièrement sollicités en cette période.

La priorité est donnée :

à ses collaborateurs afin d’assurer leur protection tout en maintenant la pérennité de l’activité, dont le service logistique,

à ses clients à travers la mise en place d’outils de suivi à distance leur garantissant le meilleur niveau de service commercial et administratif .

En conséquence, la société a été contrainte de reporter la date de publication des résultats annuels 2019, initialement prévue le 14 avril au 28 avril 2020 avant bourse.

Prochaine date de publication : Résultats annuels 2019 : 28 avril 2020, avant bourse.

A propos de WE.CONNECT

WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :

la conception et la fabrication d’accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels :

WE® (produits de stockage et accessoires pour tablettes, smartphones et ordinateurs portables, accessoires Gaming, mobilité urbaine), D2 Diffusion® (gamme de connectiques son, image, objets connectés et multimédia), HALTERREGO® (objets tendances pour le son, l’informatique, la photographie, la mobilité et la décoration), et HEDEN® (vidéosurveillance et domotique)

la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés

l’assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d’institutionnels

WE.CONNECT compte 90 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 152,9 M€ en 2019, en progression de + 25,3% par rapport à 2018.

Le Groupe est coté sur Euronext Growth (anciennement Alternext) (code ISIN FR0013079092 – ALWEC).

Eligible PEA PME

Plus d’informations sur www.connect-we.fr

