WE.CONNECT : ne bénéficie pas de l'amélioration de ses profits au premier semestre

We.Connect perd 6,59% à 12,05 euros au lendemain de résultats semestriels pourtant en forte progression. Le concepteur, fabricant, assembleur et distributeur de matériels et de produits informatiques, périphériques et électroniques a généré un bénéfice net de 1,2 million d’euros contre 1 million d’euros au 1er semestre 2018, soit une hausse de 24,3 %. L’Ebita a pour sa part augmenté de 26,9% à 2,2 millions d’euros. Il a représenté 3,5% des revenus contre 3,6% un an auparavant.Le chiffre d'affaires a gonflé de 30,9% à 62,5 millions d'euros. " La croissance de l'activité a principalement été portée par la montée en puissance des partenariats de distribution avec des leaders technologiques de l'informatique ", a commenté la société.Sur le second semestre, We.Connect compte tirer parti des accords scellés avec des partenaires technologiques leaders pour accélérer la croissance de ses ventes pour compte de tiers.Parallèlement, les efforts consacrés au cours du premier semestre, au développement des accessoires téléphoniques et dans la gamme " enfants ", devraient participer à la dynamique des marques en propre sur la dernière partie de l'exercice.Fort de la bonne orientation de son activité depuis le début de l'exercice, le groupe réaffirme son ambition d'accélérer la progression de ses ventes et de franchir en 2022 le cap des 200 millions d'euros de chiffre d'affaires.