WE.CONNECT : report de la publication des résultats 2019 au 28 avril

We.Connect a annoncé qu'afin de faire face à la crise sanitaire, la société a été contrainte de reporter la date de publication des résultats annuels 2019, initialement prévue le 14 avril au 28 avril 2020 avant bourse. L'entreprise précise, en effet, qu'elle a concentré au cours de ces dernières semaines tous ses efforts pour adapter ses conditions de travail au contexte d'urgence et de confinement, et pouvoir ainsi répondre au besoin de ses clients revendeurs, de la grande distribution et du e-commerce, particulièrement sollicités en cette période.