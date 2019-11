LANCEMENT DE L'OFFEE 4G PRIVATE LTE

WEACCESS GROUP EN POLE POSITION POUR CAPTER L'ARRIVEE EN FRANCE D'UN MARCHE A FORT POTENTIEL

Communiqué de presse, 18 novembre 2019, 18 h 00

WEACCESS GROUP, opérateur français majeur de l'Internet Haut et Très Haut Débit (THD) sur les zones blanches et grises, annonce le lancement de son offre "private LTE" permettant le déploiement de réseaux 4G et 4G+ pour les entreprises et les collectivités.

Fort de sa maîtrise de la technologie radio 4G fixe/LTE et de son expertise de terrain, WEACCESS GROUP se place en pole position sur ce marché qui présente un potentiel de développement de 1 milliard d'euros par an en France. (*)

Un contexte porteur

Dans des secteurs stratégiques tels que l'Industrie, les Transports, et les Infrastructures, de plus en plus d'entreprises exigent, pour des raisons de sécurité, une qualité de service qui ne dépend pas des applications grand public. Elles souhaitent également que les signaux 4G pénètrent dans des lieux non couverts par les opérateurs mobiles en raison d'une grande distance avec les stations de base ou dans des lieux confinés sans couverture.

Pour ces entreprises, avoir la maîtrise de la sécurité en gérant elles-mêmes leur propres cartes SIM et la maintenance sans attendre l'intervention d'un tiers représente aujourd'hui un atout essentiel pour gérer leurs communications.

Une offre clé en main pour répondre aux besoins des entreprises et aux industries 4.0

En élargissant son offre au private LTE, WEACCESS GROUP assure à ses clients l'accès à un réseau 4G totalement indépendant des opérateurs mobiles. Ce réseau 4G privé présente le double avantage de disposer de terminaux mobiles dernières générations tout en assurant le fonctionnement d'un service voix et d'un service IP pouvant supporter les applications métiers (Android/apple).

L'offre de WEACCESS GROUP se déclinera sous deux formes :

une offre «outdoor» pour la couverture de grands espaces (plusieurs kilomètres),

une offre «indoor» permettant la couverture 4G des bâtiments dont les nouvelles normes de construction HQE ne permettent quasiment plus la réception des réseaux 4G mobiles et de la future 5G. Cette offre 4G indoor, indépendante des opérateurs mobiles, sera largement plus performante que les solutions WIFI actuellement déployées.

L'offre private LTE de WEACCESS GROUP s'adresse à tous les secteurs commerciaux et industriels souhaitant bénéficier des mêmes fonctionnalités que ceux offerts par les réseaux mobiles grand public : échange de données, d'images, de vidéos, communications avec des objets connectés, communication machine to machine… Contrairement au WIFI, la 4G privé permet une gestion totalement sécurisée des communications par carte SIM et garantit une maîtrise totale du réseau. Ces réseaux autonomes et fermés, sont hébergés directement chez l'entité qui les met en œuvre et dédiés uniquement à son activité, sur un territoire restreint.

WEACCESSS GROUP présentera ses nouvelles offres à l'occasion de la conférence débat visant à faire le point sur les couvertures hertziennes indoor en entreprise organisée par l'AFUTT (Association Française des Utilisateurs des Télécoms).

Une solution technologique compatible avec la LTE public

Les réseaux privés pourront se déployer grâce à 3 bandes distinctes utilisables avec des puissances différentes :

la bande DECT qui devrait être totalement ouverte en Europe d'ici 2020/2021.

qui devrait être totalement ouverte en Europe d'ici 2020/2021. la bande Wi-Fi 5GHz qui se présente comme l'équipement possible des grands sites industriels (zones portuaires, aérologistiques, logistiques…)

qui se présente comme l'équipement possible des grands sites industriels (zones portuaires, aérologistiques, logistiques…) la bande 2570-2620 (sous réserve d'obtention d'une licence ARCEP) permet des débits 4G+ et des puissances plus importantes permettant d'étendre la couverture sur plusieurs kilomètres. Cette bande est destinée à remplacer les anciens services 3RP pour les collectivités ou les grands sites industriels.

Le private LTE, un marché de taille promis à un bel essor

En proposant une solution intégrée et des offres standardisées de private LTE, WEACCESS GROUP s'ouvre à un marché offrant un énorme potentiel. A l'échelle nationale, la Banque des territoires estime que le marché de réseaux mobiles intérieurs qui n'est développé qu'à 1 % aujourd'hui, pourrait atteindre 1 milliard d'euros en France par an.

Dès que l'ANFR (Agence Nationale des Fréquences) aura validé ses équipements de borne 4G, WEACCESS GROUP pourra déployer à terme son offre à l'échelle européenne.

(*) source : banque des territoires 2019

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2019 : 13 février 2020, après Bourse.

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

Contacts

Emetteur – WEACCESS GROUP – François HEDIN –– f.hedin@weaccess.fr – www.weaccess.fr

Conseil – ATOUT CAPITAL – Eric PARENT – eric.parent@atoutcapital.com – www.atoutcapital.com

Listing Sponsor – CHAMPEIL SA – Axel CHAMPEIL - axel.champeil@champeil.com – www.champeil.com

Communication – CAP VALUE – Gilles BROQUELET – gbroquelet@capvalue.fr – www.capvalue.fr

