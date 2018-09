Weaccess Group : LANCEMENT DE LA COUVERTURE THD RADIO DU DÉPARTEMENT DU LOIRET

Après avoir obtenu le 30 juillet dernier, l'attribution par l'ARCEP de la licence 4G fixe pour le département du Loiret jusqu'au 26 juillet 2026, WEACCESS Group, opérateur français majeur de l'Internet Haut et Très Haut Débit (THD) sur les zones blanches et grises (1), démarre aujourd'hui la couverture du département.

Grâce à l'octroi de cette licence, WEACCESS Group ambitionne sur le département du Loiret l'installation rapide de 6 000 prises (triplement sous 24 mois du nombre d'abonnés par rapport au 30 juin 2018) sur une zone de chalandise de 24 000 prises.

Ce lancement permettra aussi de démontrer aux autres départements français rencontrant le même problème d'accès à une connexion haut débit, l'existence d'une solution fiable et représentant un coût moindre par rapport à la fibre.

Un nombre d'abonnés attendu en forte croissance

Afin de veiller à l'équité de l'accès internet sur son territoire, que ce soit en agglomération ou en milieu rural, le département du Loiret souhaite généraliser l'usage de la fibre (FTTH) à l'horizon 2025.

L'émergence de la technologie THD Radio et la stabilisation du cadre règlementaire ont constitué une opportunité que le Département a voulu saisir pour permettre aux foyers et aux entreprises ne pouvant pas attendre la fibre en 2025, de disposer d'un bon haut débit (8 Mbit/s) voire pour bon nombre d'entre eux du très haut débit (30 Mbits).

Pour mener à bien ce projet, WEACCESS Group a été choisi pour son expertise dans la technologie radio reconnue comme la solution la plus viable économiquement pour couvrir les zones blanches ou grises en internet Très Haut Débit mais aussi pour la qualité du service déjà fourni auprès de ses clients depuis de nombreuses années.

C'est pourquoi, en partenariat avec WEACCESS Group et SFR Collectivités (délégataire de la DSP optique du Loiret) et avec l'accord du régulateur ARCEP, le Département va déployer le THD Radio sur 40 communes tout en apportant une couverture induite sur une soixantaine de communes voisines.

WEACCESS Group déploiera sa technologie THD radio à partir d'un point haut desservi par la fibre pour desservir une ou plusieurs communes. L'abonné disposera d'un kit de réception THD radio (4G) avec une antenne extérieure et un routeur intérieur.

Possédant déjà deux sites opérationnels sur les communes de Labrosse et de Mainvilliers (Le Malesherbois), WEACCESS Group espère concrétiser ses premiers abonnements en solution THD radio triple play à partir de la fin septembre.

La société s'est engagée auprès du régulateur (ARCEP) à équiper d'ici 2 ans, 35 sites permettant de couvrir, en THD radio (4G), 40 communes situées en zones blanches et grises.

Plus d'une soixante de communes voisines, situées en partie en zones blanches ou grises, seront aussi bénéficiaires de cette technologie représentant au total une couverture de 25 000 prises.

Des perspectives prometteuses

L'attribution par l'ARCEP de la licence 4G fixe pour le département du Loiret annonce l'ouverture d'un nouveau marché de près de 2 millions de prises en France, dont WEACCESS Group ambitionne de devenir l'un des leaders grâce à son expertise dans la technologie THD Radio et à sa forte implantation dans différents départements.

La société est à ce titre d'ores et déjà candidate à l'octroi d'une licence pour le département de la Seine-Maritime pour laquelle L'ARCEP devrait se prononcer prochainement. Elle envisage par ailleurs de se positionner rapidement sur 4 autres départements avec lesquels elle travaille déjà.

Fort de sa maîtrise de la technologie radio 4G fixe/LTE, 9 fois moins coûteuse que la Fibre Optique, et de la détention d'équipements permettant l'élaboration d'offres commerciales compétitives, WEACCESS Group entend profiter de l'octroi des licences en zones blanches et grises en équipant d'ici 5 ans plusieurs dizaines de milliers de lignes Très Haut Débit en France.

(1) zones peu ou non desservies par la fibre optique pour des raisons de coûts

Prochaine publication : Résultats semestriels 2018 : mercredi 10 octobre 2018, après Bourse.

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

Contacts

Emetteur – WEACCESS GROUP – François HEDIN - f.hedin@weaccess.fr – www.weaccess.fr

Conseil – ATOUT CAPITAL – Eric PARENT- eric.parent@atoutcapital.com – www.atoutcapital.com

Listing Sponsor – CHAMPEIL SA – Axel CHAMPEIL - axel.champeil@champeil.com – www.champeil.com

Communication – CAP VALUE – Gilles BROQUELET - gbroquelet@capvalue.fr – www.capvalue.fr

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54946-cp-weaccess-demarrage-loiret.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews