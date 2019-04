Weaccess Group : RESULTATS ANNUELS 2018

UN EXERCICE MARQUE PAR UNE POLITIQUE SOUTENUE D'INVESTISSEMENTS

PERSPECTIVES : ETRE EN POLE POSITION POUR BENEFICIER DU PLAN GOUVERNEMENTAL TRES HAUT DEBIT

En M€ 2018 2017 Chiffre d'affaires 1,57 1,59 Total produit d'exploitation 1,63 1,70 Marge brute 0,97 1,07 EBITDA 0,25 0,45 Résultat courant avant impôt (0,11) 0,07 Résultat net (0,10) 0,13

« Nous avons construit en 2018 les bases de notre croissance future. Cette politique volontariste d'investissements soutenus va nous permettre de profiter pleinement des opportunités qui devraient nous permettre de nous imposer à terme parmi les leaders de l'accès Internet en zone blanche et grise. A ce titre, avec la réservation récente de 50 MHz dédiés à la THD Radio sur le stock de fréquences disponibles, nous nous réjouissons de la mise à disposition de cette bande de fréquence qui vise à démocratiser le très haut débit pour le plus grand nombre. » souligne François HEDIN, Président Directeur Général de WEACCESS GROUP.

Une activité marquée par le développement des infrastructures pour compte de tiers

WEACCESS GROUP, opérateur français majeur de l'Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches et grises (zones peu ou non desservies par la fibre optique pour des raisons de coûts), a réalisé un chiffre d'affaires de 1,57 M€ en 2018, quasi-stable par rapport à 2017.

Pour rappel, la licence pour le Loiret a été obtenue à l'été 2018 ce qui n'a pas permis l'enregistrement de nouveaux abonnés avant décembre 2018 à raison du délai d'implémentation.

Le modèle récurrent de facturation par abonnement représente 1,33 M€, soit 84,7% du chiffre d'affaires global.

Une rentabilité impactée par les investissements dans les nouvelles régions

En 2018, WEACCESS GROUP affiche un EBITDA positif à 0,25 M€ en baisse de 43,8% par rapport à 2017. Cette diminution s'explique principalement par les efforts d'investissements dans les nouvelles zones d'implantation (Loiret, Communauté de Communes du Tonnerrois dans l'Yonne…), WEACCESS GROUP ayant par ailleurs augmenté son budget de sous-traitance pour la pose de certains équipements et accéléré ses approvisionnements en composants pour préparer l'installation des nouvelles régions.

Après prise en compte des autres éléments d'exploitation (0,36) M€ et du résultat financier de (0,01) M€, stables par rapport à 2017, le résultat courant avant impôt s'établit à (0,11) M€ contre 0,07 M€ pour l'exercice 2017.

Le résultat net 2018 ressort à (0,10) M€ contre 0,13 M€ en 2017.

Une structure bilancielle solide

Au 31 décembre 2018, WEACCESS GROUP affiche une situation bilancielle saine caractérisée par des capitaux propres qui s'élèvent à 1,07 M€.

Fin 2018, l'endettement financier net est négatif à concurrence de 0,17M€ (contre 0,15 M€ fin 2017) grâce à une trésorerie positive de 0,24 M€.

Perspectives : WEACCESS GROUP, en pole position pour bénéficier du plan gouvernemental très haut débit

Suite au plan du gouvernement visant à équiper tous les Français d'un accès internet rapide d'ici 2022, WEACCESS GROUP dispose aujourd'hui d'une fenêtre de tir exceptionnelle pour s'imposer parmi les leaders de l'accès Internet en zone blanche et grise pour le THD Radio.

Avec la réservation de 50 MHz dédiés à la THD Radio sur le stock de fréquences disponibles, les opportunités d'accélérer le déploiement de cette technologie se confirment.

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

