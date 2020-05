Weaccess Group : RESULTATS ANNUELS 2019 - 1ER TRIMESTRE 2020 EN FORTE HAUSSE : +55,4%

RESULTATS ANNUELS 2019

POURSUITE DE LA COUVERTURE DES DEPARTEMENTS

1ER TRIMESTRE 2020 EN FORTE HAUSSE : +55,4%

DEVELOPPEMENT DES OFFRES "PRIVATE LTE"

Données non auditées 2019

2018 K€ - Normes GAAP Chiffre d'affaires 1 651,4 1 571,3 Marge brute 864,9 970,4 EBITDA 146,3 252,7 Résultat d'exploitation (169,5) (105,3) Résultat net (105,9) (98,2)

Progression de l'activité : + 5,1%

WEACCESS GROUP, opérateur français majeur de l'Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches et grises(1), a réalisé un chiffre d'affaires de 1 651 K€ , en hausse de 5,1% par rapport 2018. L'activité a notamment été portée par l'accélération des abonnements THD aux particuliers et aux entreprises qui progressent de 11,3% sur le second semestre de l'exercice.

Grâce à son modèle de facturation, les abonnements représentent un chiffre d'affaires récurrent de 75% de l'activité globale du Groupe et permettent à WEACCESS GROUP de pouvoir s'appuyer sur un socle de revenu à long terme.

Tout au long de l'exercice, l'opérateur des zones blanches et grises a poursuivi la couverture de ses départements et notamment celui du Loiret suite à l'obtention en juillet de la licence radio 4G pour l'internet fixe pour une durée de 8 ans.

La société a ainsi procédé sur ce département à l'installation de 38 sites et dispose à ce jour d'un potentiel de 25 000 prises pour couvrir plus d'une soixantaine de communes voisines, situées en partie en zones blanches.

La progression sensible de l'activité sur le second semestre de l'exercice tire ainsi parti des nouvelles installations qui permettent au Loiret et à l'Yonne de figurer parmi les départements les plus contributifs à la croissance de l'activité avec la Seine Maritime et la Meuse.

Une rentabilité qui traduit la poursuite des investissements de couverture

Dans une logique de fidélisation des clients nouvellement acquis dans le Loiret, la société a choisi d'aligner ses prix de vente sur les pratiques tarifaires des abonnements 4G/LTE proposés dans ce département stratégique. Aussi, la marge brute ressort à 52,4% du chiffre d'affaires tout en restant à un niveau élevé.

(1) zones peu ou non desservies par la fibre optique pour des raisons de coûts

L'EBITDA ressort à 146,3 K€ contre 252,7 K€ l'année précédente. Il tient principalement compte de l'augmentation de 37,8% des charges externes liées aux investissements nécessaires à l'exploitation des nouveaux sites. Ces investissements pour soutenir la croissance de l'activité ressortent en forte croissance et s'élèvent à 149,7 K€ contre 34,7 K€ en 2018.

Avec une dotation aux amortissements de 311,9 K€ contre 345,1 K€ en 2018, le résultat d'exploitation limite sa baisse à (169,5) K€.

Après prise en compte d'un impôt créditeur de 74,6 K€, le résultat net 2019 s'établit à (105,9) K€ contre (98,2) K€ en 2018.

Une structure bilancielle solide

WEACCESS GROUP présente au 31 décembre 2019 une situation bilancielle saine avec des capitaux propres élevés à 966,9 K€.

Disposant d'une trésorerie disponible de 244,4 K€, WEACCESS affiche un endettement financier net négatif de (139,4) K€.

Point Covid-19 : un impact très limité

Depuis le mois de mars, l'activité de WEACCESS GROUP a été peu affectée par les impacts sur l'économie globale de la pandémie du Covid-19. L'activité d'opérateur télécom de la société est principalement basée sur un modèle récurrent d'abonnement.à l'instar des autres opérateurs télécom, la société est dans l'ensemble peu touchée,sauf sur la construction de nouvelles infrastructures qui a généré un retard compris entre un et deux mois.

Dès le début de la crise sanitaire, la société a concentré tous ses efforts pour adapter ses conditions de travail au contexte d'urgence et de confinement, et pouvoir en conséquence répondre au besoin de ses abonnés particuliers et entreprises.

WEACCESS GROUP n'a pas eu ainsi recours au chômage partiel, ni au Prêt Garanti par l'Etat (PGE,…) ni au décalage de paiement de ses charges. Tous les fournisseurs ont été réglés et aucun problème de trésorerie n'est à prévoir.

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 : +55,4%

Chiffre d'affaires en K€

Données non auditées - Normes GAAP 2020 2019 Var. 1er trimestre 542,5 349,0 +55,4%

Sur le 1er trimestre 2020, WEACCESS GROUP réalise un chiffre d'affaires de 542,5 K€ contre

349,0 K€, soit une forte hausse de 55,4%.

Grâce aux investissements de déploiement de la couverture 4G/LTE qui ont permis à l'opérateur des zones grises et blanches(1) de conquérir un parc important d'abonnés dans le Loiret et l'Yonne, la dynamique d'activité observée dans ces départements depuis le second semestre de l'année dernière s'est accélérée sur le nouvel exercice.

(1) zones peu ou non desservies par la fibre optique pour des raisons de coûts

Fort de ces succès prometteurs, WEACCESS GROUP a lancé en début d'année 2020 son offre "private LTE" qui lui permet d'ores et déjà de déployer les réseaux 4G et 4G+ pour les entreprises et les collectivités.

La Société a parallèlement fait évoluer son infrastructure haut débit vers le très haut débit (>30 Mbits) avec la mise en place d'une solution LTE dans la bande 5Ghz.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 : 22 Juillet 2020, après Bourse.

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

Contacts

Emetteur – WEACCESS GROUP – François HEDIN –– f.hedin@weaccess.fr – www.weaccess.fr

Conseil – ATOUT CAPITAL – Eric PARENT – eric.parent@atoutcapital.com – www.atoutcapital.com

Listing Sponsor – CHAMPEIL SA – Axel CHAMPEIL - axel.champeil@champeil.com – www.champeil.com

Communication – CAP VALUE – Gilles BROQUELET – gbroquelet@capvalue.fr – www.capvalue.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xpyckZiYkmvJx2lqZJabnGqYa2lpm2THaWWbl2edZJidbGuUyplhZ8nGZm9kmmVv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/63509-140520-cp-weaccess-ra-2019_ca-t1-2020-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews