Weaccess Group : RESULTATS SEMESTRIELS 2018

RESULTATS SEMESTRIELS 2018

INVESTISSEMENTS SOUTENUS POUR PREPARER LA CROISSANCE

PREMIERES RETOMBEES POSITIVES DE L'ATTRIBUTION DE LA LICENCE DANS LE LOIRET SUR LE SECOND SEMESTRE

Données auditées S1 2018 S1 2017(1) K€ - Normes GAAP Chiffre d'affaires 779,0 709,1 Total produit d'exploitation 800,7 711,2 Marge brute 462,6 174,9 % du chiffre d'affaires 58% 25% EBITDA 88,4 (129,1) % du chiffre d'affaires 11% n.s. Résultat courant avant impôt (80,6) (279,1)(1) Résultat net (72,0) (270,3)(1)

Une activité solide portée par la mise en place d'infrastructures pour le compte de tiers

Au 1er semestre 2018, WEACCESS GROUP, opérateur français majeur de l'Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches et grises (2) a enregistré une hausse de son chiffre d'affaire de 2.7% (vs. S1 2017) qui s'établit à 783,6 K€. Cette hausse est principalement portée par la mise en place de la technologie pour compte de tiers (+ 105%) et la vente aux professionnels (+2.8%).

Dans un contexte très concurrentiel sur ses zones historiques, le Groupe a enregistré une légère baisse de son chiffre d'affaires Grand Public. Toutefois, les abonnements garantissent au Groupe un chiffre d'affaires récurrent qui représente 85.6% de l'activité globale.

Constitution d'un niveau de stocks pour anticiper l'obtention des licences

Dans l'attente de la première attribution de licence 4G fixe dans le Loiret (obtenue le 26 juillet), WEACCESS GROUP a augmenté sur le S1 2018 son stock de matériel (terminaux, routeurs, émetteurs 4G…) qui s'établit ainsi à 300 K€ au 30 juin 2018 (vs. 108 K€ au 30 juin 2017), soit une augmentation d'environ 190 K€. Cette hausse de stock, qui a impacté le résultat et la trésorerie, permettra à la société de répondre à la forte hausse de l'activité dans le Loiret, attendue sur le S2 2018 et sur 2019.

Au premier trimestre 2018, le Groupe a très fortement augmenté sa marge brute qui atteint 58% du chiffre d'affaires (vs. 25% au S1 2017).

Au 30 juin 2018, WEACCESS GROUP présente un EBITDA positif de 88,2 K€ (11% du CA), en forte progression par rapport au 30 juin 2017 (perte de 129,1 K€) ce qui démontre non seulement la

pertinence du business model mais aussi les perspectives de rentabilité liées au développement de la 4G fixe.

La dotation nette aux amortissements ressort à 164,1 K€ au premier semestre 2018 contre une dotation aux amortissements estimée(1) de 140 K€ pour le premier semestre 2017.

Après prise en compte d'éléments financiers et exceptionnels négligeables, le résultat net s'établit à (72,2) K€ en forte amélioration par rapport au S1 2017.

Une structure bilancielle solide

Au 30 juin 2018, WEACCESS GROUP affiche une situation bilancielle saine caractérisée par des capitaux propres qui s'élèvent à 1 099,0 K€ (vs 424,1 K€ au 30 juin 2017).

L'endettement financier net est négatif de 164 K€ grâce à une trésorerie disponible de 258,5 K€ pourtant impactée négativement par les anticipations d'achat de matériels et un endettement de 94,5 K€ au 30 juin 2018.

Perspectives : accélération de l'activité dès le mois de septembre

Le début du second semestre annonce des perspectives très prometteuses de croissance pour WEACCESS GROUP.

L'attribution récente par l'ARCEP de la licence 4G fixe pour le département du Loiret, le 25 juillet 2018 pour une durée de 8 ans, a permis à l'opérateur de démarrer dès le mois de septembre la couverture du département avec l'objectif d'y installer à terme 6 000 prises sur un marché cible de 24 000 prises.

WEACCESS GROUP confirme le succès de son offre et enregistre d'ores et déjà une accélération de sa prise de commandes au mois de septembre et le raccordement des premiers clients suite à l'organisation des réunions publiques d'information.

Parallèlement à ces développements, l'opérateur est candidat à l'octroi d'une licence pour le département de la Seine-Maritime et envisage par ailleurs de se positionner rapidement sur 4 autres départements.

Dans ce contexte porteur, WEACCESS GROUP anticipe une croissance soutenue de son chiffre d'affaires sur le second semestre 2018.

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2018 : 14 février 2019, après Bourse.

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

Contacts

Emetteur – WEACCESS GROUP – François HEDIN –– f.hedin@weaccess.fr – www.weaccess.fr

Conseil – ATOUT CAPITAL – Joséphine GUINEFOLLEAU – josephine.guinefolleau@atoutcapital.com – www.atoutcapital.com

Listing Sponsor – CHAMPEIL SA – Axel CHAMPEIL - axel.champeil@champeil.com – www.champeil.com

Communication – CAP VALUE – Gilles BROQUELET – gbroquelet@capvalue.fr – www.capvalue.fr

(1) Données proforma intégrant en juin 2017 à des fins de comparaison une dotation aux amortissements estimée de 140 K€ (charge non comptabilisée à l'origine au moment de la clôture semestrielle).

(2) Zones peu ou non desservies par la fibre optique pour des raisons de coûts.

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55477-communique-weaccess-rs-2018.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews