Weaccess Group : UN 1ER SEMESTRE 2019 DE CONSOLIDATION

Communiqué de presse, 24 juillet 2019, 18h00

POURSUITE DES INVESTISSEMENTS POUR PREPARER LA CROISSANCE A VENIR

Chiffre d'affaires en K€

Données non auditées - Normes GAAP 2019 2018 Var. 1er semestre 756,6 783,6 -3,4%

Forte récurrence de l'activité

Au 1er semestre 2019, WEACCESS GROUP, opérateur français majeur de l'Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches et grises (1), a réalisé un chiffre d'affaires de 756,6 K€, en baisse de 3,4% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Le modèle de facturation par abonnement enregistre un chiffre d'affaires récurrent de 81,6% de l'activité globale, en légère diminution par rapport au 1er semestre 2018. Dans une logique de fidélisation des clients nouvellement acquis dans le Loiret, WEACCESS GROUP s'est aligné sur les pratiques tarifaires des abonnements 4G/LTE proposés dans ce département.

Avec plus de 2500 abonnés au 30 juin 2019, l'activité semestrielle à destination des particuliers (BtoC) s'établit à 470,6 K€, soit 62,2% du revenu global.

Les ventes aux professionnels (BtoB), qui englobe près de 380 entreprises au 30 juin 2019, ressort à 146,9 K€, en baisse de 12,6% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

L'ARPU global (chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé par client) enregistre une progression de 2% en s'établissant à 35,6 €HT/mois, contre 34,9 €HT/mois au 1er semestre 2018.

La Seine-Maritime, la Meuse et l'Hérault restent les départements les plus contributifs à l'activité.

Poursuite active des constructions 4G/LTE dans les départements du Loiret et de l'Yonne

Suite à l'attribution par l'ARCEP en juillet 2018 de la licence 4G pour le département du Loiret, WEACCESS GROUP a procédé au cours du 1er semestre à l'installation de 12 sites dont 4 sont déjà opérationnels. Ces premières ouvertures ont permis à WEACCESS GROUP de capter plus de 100 nouveaux abonnés.

La société a par ailleurs consolidé sa présence dans le département de l'Yonne en ouvrant 5 nouveaux sites au 1er semestre portant à 190 le nombre d'abonnements.

Perspectives 2019

Au 2nd semestre, WEACCESS GROUP entend accélérer le déploiement de la couverture 4G/LTE dans le Loiret et l'Yonne afin d'assurer l'ouverture de 3 sites additionnels dans l'Yonne et de 28 sites dans le Loiret d'ici à la fin de l'année. L'ouverture de ces nouveaux sites devraient permettre à la Société de partir à la conquête d'un potentiel important d'abonnés.

(1) zones peu ou non desservies par la fibre optique pour des raisons de coûts

Prochaine publication : Résultats semestriels 2019 : mercredi 9 octobre 2019, après Bourse.

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

Contacts

Emetteur – WEACCESS GROUP – François HEDIN –– f.hedin@weaccess.fr – www.weaccess.fr

Conseil – ATOUT CAPITAL – Eric PARENT - eric.parent@atoutcapital.com – www.atoutcapital.com

Listing Sponsor – CHAMPEIL SA – Axel CHAMPEIL - axel.champeil@champeil.com – www.champeil.com

Communication – CAP VALUE – Gilles BROQUELET – gbroquelet@capvalue.fr – www.capvalue.fr

