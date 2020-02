Communiqué de presse, 25 février 2020, 18 h 00

François Hédin, PDG de WEACCESS GROUP déclare : « Face à la lenteur du déploiement de la fibre qui conduira à coup sûr au report des objectifs initiaux fixés par le Plan Très Haut Débit, ces nouveaux succès renforcent notre position parmi les opérateurs incontournables en France des zones grises et blanches et nous permettent d'anticiper une accélération de la commercialisation de nos équipements ».

RECONNAISSANCE D'UNE INNOVATION TECHNOLOGIQUE MAJEURE : PREMIER DEPLOIEMENT INDUSTRIEL PAR WEACCESS GROUP DES SMALL CELLS (PETITES CELLULES) 4G EN FRANCE

Une technologie plus adaptée pour les zones grises et blanches

Beaucoup plus intégrée et faiblement consommatrice d'énergie, la technologie des small cells mise en œuvre par WEACCESS (en opposition des macro cells déployées par les opérateurs mobiles en France), fournit les mêmes services radios que les réseaux 4G classiques mais avec une puissance d'émission plus faible (10 Watts au lieu de 40 à 60 Watts).

Cette technologie permet à des cellules plus petites de cibler plus facilement les populations mal desservies par les grandes cellules. Comme le nombre d'abonné est moindre par cellule (moins de 100 contre plus de 1000 pour les macro-cellules) pour la même largeur de bande (20 Mhz), les small cells fournissent des débits moyens plus élevés que la 4G mobile.

Une opportunité de développement importante pour les réseaux de type private LTE ou 4G privé pour les entreprises

L'autre intérêt principal des smalls cells est d'ouvrir la voie aux réseaux de type private LTE ou 4G privé pour les entreprises. Cette technologie permet également la couverture "indoor" des bâtiments de type HQE (Haute Qualité Environnementale) où les ondes radios ne pénètrent pas correctement. Elle ouvre également la voie aux couvertures des sites industriels, et plus particulièrement des sites très étendus comme les zones portuaires. La technologie des small cells se décline sur un ensemble de bandes de fréquences (DECT, WIFI, 2.6 GHz) permettant des usages adaptés à chaque besoin. Contrairement aux réseaux DECT et WIFI, les réseaux 4G sont sécurisés par des cartes à puces et incluent les services Voix, Données et IoT.

En la validant à l'échelle départementale, WEACCESS Group montre que la technologie des small cells est mature et totalement transférable a des unités de surface plus petite (usines, bâtiments, ports, aéroports).

SUCCES D'UNE INNOVATION FINANCIERE MAJEURE : LE LOIRET PREMIER DEPARTEMENT A FAIRE L'OBJET D'UN CO-INVESTISSEMENT PUBLIC-PRIVE POUR UN RESEAU THD RADIO

En investissant sur fonds propres dans les équipements actifs (émetteurs, faisceaux hertziens) en partenariat avec le département qui finance l'équipement des points hauts, WEACCESS Group démontre que les réseaux radios peuvent être rentables en exploitation sans subvention publique, la Société supportant sur son bilan tant le fonctionnement que l'exploitation et la commercialisation du réseau. Actuellement, tous les autres réseaux radios construits par les collectivités et gérés par d'autres opérateurs comportent des subventions d'exploitation, schéma qui n'est plus tenable.

L'opérateur des zones grises et blanches démontre ainsi, grâce à l'innovation technologique que l'on pourra équiper toutes les zones blanches sans subvention. Cette innovation permet également d'aborder le marché privé des entreprises en leur ouvrant l'accès à des réseaux 4G privés (Voix, Données, IoT) dans de bonnes conditions économiques facilitant ainsi la transition numérique du monde industriel.

Fort des témoignages élogieux des élus recueillis lors d'une réunion publique du Conseil Départemental du Loiret avec Infranum le 16 janvier dernier, WEACCESS Group confirme ainsi la solidité de son modèle économique et technologique.

LE THD RADIO DE WEACCESS GROUP, LA SOLUTION POUR COMPENSER LE RETARD DU DEPLOIEMENT DU PLAN TRES HAUT DEBIT DANS LES ZONES RURALES ET PERIURBAINES

Depuis l'annonce du Plan Très Haut Débit en 2013, la France a enchaîné les retards dans le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble de son territoire. Les raisons de ce retard sont multiples : incertitudes liées à l'approbation des financements par la Commission européenne, variété et étalement de l'habitat dans l'Hexagone, qualité du réseau ADSL n'incitant pas les usagers à lui préférer un abonnement très haut débit, problèmes techniques de réalisation, etc.

Dans son étude parue en décembre dernier, EY-Parthénon(2) estime que le Plan THD n'atteindra ses objectifs initiaux qu'en 2025 dans la mesure où les atteindre en 2020 nécessiterait que le déploiement dans les zones moins denses se fasse cinq fois plus vite qu'entre 2014 et 2017.

Cette étude vient aussi confirmer l'idée dorénavant totalement acquise, pour des raisons essentiellement d'ordres économiques, que tout le territoire ne pourra pas être équipé en fibre et qu'il sera nécessaire pour au moins 2 Millions de prises d'avoir recours à d'autres technologies, notamment celle de la radio développéer avec succès par WEACCESS.

Dans ce contexte, WEACCESS Group entend accélérer ses prises d'abonnement et compenser ainsi le retard du déploiement du Plan Très Haut Débit dans les zones rurales et périurbaines grâce à son positionnement d'opérateur historique dans les zones grises et blanches et à la pertinence de son offre THD Radio.

zones peu ou non desservies par la fibre optique pour des raisons de coûts EY-Parthénon est l'équipe en charge du conseil en stratégie d'Ernst & Young Advisory

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

