Weaccess : démarre la couverture du Loiret

12/09/2018 | 13:33

Weaccess Group, opérateur d'Internet Haut et Très Haut Débit (THD) sur les zones blanches et grises, indique démarrer ce jour la couverture du département du Loiret, pour lequel il a obtenu le 30 juillet dernier, la licence 4G fixe de l'ARCEP jusqu'au 26 juillet 2026.



Grâce à l'octroi de cette licence, la société ambitionne sur le Loiret l'installation rapide de 6.000 prises (triplement sous 24 mois du nombre d'abonnés par rapport au 30 juin 2018) sur une zone de chalandise de 24 000 prises.



'Ce lancement permettra aussi de démontrer aux autres départements français rencontrant le même problème d'accès à une connexion haut débit, l'existence d'une solution fiable et représentant un coût moindre par rapport à la fibre', ajoute la société.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.