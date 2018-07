Weaccess : obtention d'une licence pour le Loiret

30/07/2018 | 09:17

Weaccess Group, opérateur de l'Internet Haut et Très Haut Débit (THD) sur les zones blanches et grises, annonce avoir obtenu l'attribution par l'ARCEP de la licence 4G fixe pour le département du Loiret jusqu'au 26 juillet 2026.



La société investira sur ses fonds propres dans la construction de son réseau propriétaire à hauteur de 600.000 euros, tandis que le Conseil Départemental financera de son coté des installations nécessaires à la création de ce réseau, à hauteur du même montant.



Weaccess est par ailleurs candidate à l'octroi d'une licence pour la Seine-Maritime, l'ARCEP devant se prononcer prochainement sur l'attribution de la licence. Elle envisage par ailleurs de se positionner rapidement auprès de l'ARCEP sur quatre autres départements.



