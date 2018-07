Weaccess : obtient la licence 4G fixe pour le département du Loiret

Communiqué de presse30 juillet 2018, 07h 00

WEACCESS GROUP OBTIENT LA LICENCE 4G FIXE POUR LE DÉPARTEMENT DU LOIRET

« Nous sommes particulièrement heureux de cette première attribution de licence 4G fixe qui nous ouvre un marché à fort potentiel. Ce succès prometteur consacre non seulement notre expertise dans la technologie radio reconnue comme la solution la plus viable économiquement pour couvrir les zones blanches ou grises en internet Très Haut Débit mais aussi la qualité du service déjà fourni auprès de nos clients depuis de nombreuses années. Positionnésd'ores et déjà sur 6 départements français, nous comptonsdevenir un acteur majeur de ce nouveaumarché qui pourrait représenter à terme 2 millions d'abonnésen France » déclare François Hedin, Président de WEACCESS GROUP.

WEACCESS GROUP, opérateur français majeur de l'Internet Haut et Très Haut Débit (THD) surles zones blanches et grises(1), annonce avoir obtenu l'attribution par l'ARCEP de la licence 4G fixepourle département du Loiret jusqu'au 26 juillet 2026. Ce succès annonce l'ouverture d'unnouveau marché de près de 2 millions de prises en France, dont WEACCESS GROUP ambitionnede devenir l'un des leaders grâce à son expertise dans la technologie Radio et à sa forteimplantation dans différents départements.

Le Loiret, un potentiel de 25 000 prises dont 6 000 avec moins de 3 Mbits

Pour répondre aux attentes des territoires en matière de connectivité très haut débit (THD), l'Arcep a ouvert un guichet pour le THD radio (4G fixe). L'ARCEP a concédé à WEACCESS GROUP la licence radio 4G pour l'internet fixe sur le département du Loiret.

La société s'est engagée auprès du régulateur à équiper d'ici 2 ans, 35 sites permettant de couvrir, enTHD avec la technologie radio, 40 communes situées en zones blanches et grises. 69 communes voisines, situées en partie en zones blanches ou grises, seront aussi bénéficiaires de cette technologie représentant au total une couverture de 25 000 prises.

Grâce à l'octroi de cette licence, WEACCESS GROUP ambitionne l'installation rapide de 6000 prises(triplement du nombre d'abonnés par rapport au 30 juin 2018) avec une couverture possible de 24 000 sous 24 mois.

Possédant déjà deux sites effectifs sur les communes de La Brosse et de Mainvilliers, WEACCESS GROUP entend signer ses premiers abonnements en solution 4G fixe triple play à partir de la fin août.

Suite à ce premiersuccès sur le marché émergent de l'internet fixe 4G en zones blanches ou grises, lasociété se fixe pour la fin 2018 un objectif ambitieux (un trimestre de déploiement) de couvrir 4 200 prises.

Pour cette première attribution de licence 4G fixe, WEACCESS GROUP investira sur ses fonds propresdans la construction de son réseau propriétaire à hauteur de 600 K€. Le Conseil Départementalfinancera de son coté des installations nécessaires à la création de ce réseau, à hauteur du même montant.

La société est par ailleurs candidate à l'octroi d'une licence pour le département de la Seine-Maritime. L'ARCEPdevrait se prononcer prochainement sur l'attribution de la licence. Elle envisage par ailleurs de se positionner rapidement auprès de l'ARCEP sur 4 autres départements avec lesquels elle travaille déjà.

WEACCESS GROUP, en pole position pour s'imposer sur le nouveau marché de l'Internet THDutilisant la technologie radio

Après plusieurs années d'efforts soutenus, d'importants investissements en R&D et de veilletechnologique intense, WEACCESS GROUP souhaite devenir un des leaders de l'accès Internet enzones blanches et grises pour le THD 4G/LTE.

Fort de sa maîtrise de la technologie radio 4G fixe/LTE, 9 fois moins coûteuse que la Fibre Optique, et de la détentiond'équipements permettant l'élaboration d'offres commerciales compétitives, WEACCESS GROUP entend profiter de l'octroi des licences en zones blanches et grises en équipant d'ici 5 ansplusieurs dizaines de milliers de lignes Très Haut Débit en France.

(1)zones peu ou non desservies par la fibre optique pour des raisons de coûts

Prochaine publication :Résultats semestriels 2018 : mercredi 10 octobre 2018, après Bourse.

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseauxHaut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

