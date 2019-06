Weborama : La maison-mère de Weborama surenchérit sur l'offre d'Amazon pour acquérir les activités Ad Serving et DCO de Sizmek

Communiqué de presse – 7 juin 2019 – 08h30

La maison-mère de Weborama surenchérit sur l’offre d’Amazon pour acquérir les activités Ad Serving et DCO de Sizmek

Ycor, la maison-mère de Weborama, a décidé de surenchérir sur l’offre d’Amazon pour l’acquisition des activités Ad Serving et DCO de Sizmek, avec la vision de construire l’alternative indépendante dont le secteur publicitaire a besoin aujourd’hui.

Le 29 mars 2019, Sizmek – deuxième acteur mondial de l’Ad Serving, loin derrière Google Ad Manager – s’est placé sous la protection du Chapitre 11 américain sur les faillites. Plusieurs acteurs ont marqué un intérêt pour acquérir la branche Ad Serving de la société. Le 31 mai 2019, Amazon a annoncé avoir signé un accord en vue d’acquérir des activités Ad Serving et DCO de Sizmek.

Weborama est un leader européen en matière de technologie et de data, partenaire de clients mondiaux dans les domaines de l’Ad Serving, la DMP et l’intelligence artificielle sémantique. Weborama et Ycor ont consacré les deux derniers mois à l’étude du projet d’acquisition, et sont convaincus que surenchérir aujourd’hui sur l’offre existante est la meilleure décision dans le contexte sectoriel. L’acquisition sera réalisée par Ycor, maison-mère de Weborama.

Alain Lévy, PDG de Weborama et Administrateur d’Ycor, indique : « Nous sommes parfaitement conscients que, eu égard aux moyens absolument disproportionnés d’Amazon, c’est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Nous prenons aujourd’hui un engagement financier, avec pour toile de fond un enjeu impérieux pour l’ensemble du secteur : prévenir l’avènement d’un duopole. Nous sommes convaincus du fait que personne n’aurait intérêt à fermer les yeux sur l’acquisition de l’Ad Server de Sizmek par une plate-forme mondiale, fût-ce Amazon ou une autre. La liberté de choix doit prévaloir. »

Les annonceurs et les agences ont besoin d’un Ad Serveur indépendant, neutre et transparent, à même de constituer une alternative raisonnable aux offres dominantes. Il en va de même pour les talents, qui, si on leur en donne le choix, peuvent préférer rejoindre une société spécialisée et à taille humaine dont le seul métier est d’œuvrer à améliorer le marketing de précision.

En s’associant à Sizmek, Weborama ambitionne de construire cette alternative indépendante au service des annonceurs et des agences, grâce à des technologies de pointe dédiées à leurs enjeux.

