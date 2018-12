Weborama annonce une levée de 5,6 M€ dans le cadre de son augmentation

de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription



Communiqué de presse - Paris, le 4 décembre 2018 à 8h00

Weborama (FR0010337444 - ALWEB - PEA PME), leader mondial de la Data Science au service de la connaissance client, annonce avoir levé 5,6 M€ lors de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires lancée le 20 novembre 2018, au prix de 8,30 euros par action.

La demande à titre irréductible a porté sur 356 875 actions nouvelles et représente un taux d'exercice des DPS de 60,80%. La demande à titre réductible a porté sur 335 553 actions nouvelles.

Compte tenu d'une demande globale (irréductible et réductible) supérieure à l'offre initiale, le conseil d'administration va exercer la clause d'extension à hauteur de 88 047 actions permettant de servir 100% de la demande irréductible et 94,82% de la demande à titre réductible.

Le montant final brut de l'opération s'élève ainsi à 5,6 M€, correspondant à l'émission de 675 031 actions nouvelles, représentant 115% des actions initialement offertes.

Il est précisé que la souscription de Startup Avenue à hauteur de 2 818 497,40 € à titre irréductible, représentant un nombre de 339 578 actions, a été servie en intégralité et que sa souscription de 2 784 259,90 € à titre réductible a été servie à hauteur de 94,84%, représentant un nombre de 318 135 actions.

Le règlement livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris des actions nouvelles interviendront le 6 décembre 2018. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par Weborama à compter de cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions Weborama existantes et seront négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation (ISIN FR0010337444).

A l'issue de cette opération, le capital social de Weborama s'élèvera à 461 663,07 €, divisé en 4 196 937 actions de 0,11 € de valeur nominale chacune.

Rappel de l'utilisation des fonds levés dans le cadre de l'opération



Cette augmentation de capital vise à renforcer les ressources à long-terme du Groupe, afin de poursuivre et d'intensifier les investissements portant principalement sur :

le recrutement d'experts (data scientists, strategists, engineers)

le développement de l'activité aux USA

l'extension géographique et l'évolution permanente de la structure de la base de données du Groupe

La répartition du capital à l'issue de l'augmentation de capital est la suivante :

Nombre de titres Nombre % Startup Avenue 2 696 896 64,26% Autocontrôle 116 859 2,78% Flottant 1 383 182 32,96% Total 4 196 937 100,00%





Dilution

Incidence de l'émission sur les capitaux propres consolidés par action

Quote-part des capitaux propres par action (en euros) Base non diluée* Base diluée** Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 5,74 5,74 € Après émission de 675 031 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 6,15 5,76 €

* sur la base d'un montant de capitaux propres consolidés part du groupe de 20 222 K€ au 30/06/2018 ** incluant les actions gratuites restant à attribuer.

Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire (pour l'actionnaire qui ne souscrit pas)

Participation de l'actionnaire (en %) Base non diluée Base diluée** Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 1% 0,93% Après émission de 675 031 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital 0,84% 0,79%

** incluant les actions gratuites restant à attribuer.

Mise à disposition du Prospectus

En application des dispositions des articles L.411-2 du Code monétaire et financier et 211-2 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission n'a pas donné lieu à un Prospectus visé par l'AMF, cette dernière représentant un total d'offre inférieur à 8 000 000 €, étant précisé qu'aucune offre similaire n'a été faite par la société au cours des douze derniers mois.



Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits dans la section V du rapport de gestion du conseil d'administration, intégré au rapport financier annuel 2017 (document notamment disponible sur le site Internet Weborama, dans la rubrique Investisseurs - Documentation : https://weborama.com/fr/communication-financiere). A la date des présentes, la société considère que les principaux risques n'ont pas subi d'évolution significative par rapport à ceux identifiés dans le rapport financier annuel 2017 précité.

Partenaires de l'opération

Conseil de l'opération

Weborama est un leader mondial de la Data Science qui accompagne les entreprises dans la transformation digitale de leur marketing grâce à ses outils et à son savoir-faire en connaissance scientifique du consommateur. Dans un monde du marketing globalisé où la relation entre les marques et leurs audiences est de plus en plus individualisée, Weborama apporte aux marketers nouvelle génération une solution data propriétaire personnalisée, efficace, peu intrusive et compétitive, le tout à l'échelle mondiale.

L'offre de Weborama est constituée de plusieurs technologies propriétaires - notamment une DMP (data management platform) - alimentées par une des bases de données comportementales les plus élaborées au monde (BigSea : 1,3 milliard de profils anonymisés, 220 critères de qualification). En forte expansion, cette base de données repose sur une Data Science exclusive alliant Traitement Automatique du Langage et Machine Learning.

Coté à Paris sur Euronext GrowthTM, Weborama développe son expertise dans une trentaine de pays

- à l'aide d'une équipe de 250 personnes. Weborama est organisme de recherche agréé en France et membre du Club Excellence de BPI France dont elle a reçu le label « Entreprise Innovante » et est éligible PEA-PME.

www.weborama.com





Contact :

WEBORAMA - Alain Levy / Daniel Sfez - 01.53.19.21.40 - alain@weborama.com / daniel@weborama.com

EUROLAND CORPORATE - Julia Bridger - 01.44.70.20.84 - jbridger@elcorp.com

CALYPTUS - Sophie Levesque / Mathieu Calleux - 01.53.65.68.68 - weborama@calyptus.net

