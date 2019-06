WEDIA : LCM relève son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM reste à l’Achat sur Wedia et relève son objectif de cours de 29,40 à 31,80 euros. Selon le broker, le potentiel de croissance du groupe reste bien orienté, amplifié notamment par le développement du cross selling avec l’Allemagne. La profitabilité devrait également continuer à s’améliorer. « De plus, le groupe bénéficie d’une structure financière saine et d’un modèle générateur de cash qui lui permettra de poursuivre ses acquisitions, conformément à sa stratégie de participer à la consolidation du secteur », note le bureau d’analyses.