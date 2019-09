Wedia : Bilan Semestriel du contrat de liquidité contracté par WEDIA avec Louis Capital Markets

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société WEDIA, confié à Louis Capital Markets, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d'Oddo BHF SCA à la date du 28/06/2019:

2,170 titres CF_ALWED

56,548.87 euros en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat, au 31/12/2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1,904 titres CF_ALWED

63,615.56 euros en espèces

A propos de Wedia (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, Wedia est un Groupe international, leader dans les solutions et services logiciels aux acteurs du marketing et de la communication. Sa plateforme « cloud » de Marketing Resource Management accompagne ses clients tout au long du cycle de vie des contenus marketing (textes, photos, vidéos, 3D…) depuis leur création jusqu'à leur diffusion et la mesure de leur efficacité.

Wedia accompagne près de 250 marques mondiales et compte plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Son succès et la reconnaissance auprès de ses clients sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans les meilleures solutions mondiales de Marketing Resource Management (MRM) et de Digital Asset Management (DAM).

CONTACTS

Relation Actionnaires – Tél. : 01 44 64 87 60 – actionnaires@wedia-group.com

