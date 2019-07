Wedia : Microsoft décerne à Wedia le prix de " partner of the year " à Inspire, Las Vegas

Microsoft attribue le titre de “partner of the year” 2019 dans la catégorie ISV (Independant Software Vendors). Les critères retenus par Microsoft sont l'engagement de Wedia envers ses clients ainsi que la pertinence de sa solution sur son marché.

Partenaire depuis 2017, Wedia fait bénéficier ses clients de la fiabilité et de la souplesse du Cloud Microsoft. Wedia s'appuie sur Microsoft Azure pour ses capacités de stockage, de bande passante, de CDN (Content Delivery Network), mais également pour ses services vidéos, ainsi que ses services d'Intelligence Artificielle, avec pour seul objectif : proposer des services de haute performance.

Wedia innove chaque jour pour aider les équipes marketing et communication des grandes entreprises à gérer leurs médias. En s'appuyant sur les briques technologiques Azure (services cognitifs, machine learning…), Wedia applique l'Intelligence Artificielle à la reconnaissance de visages (égéries de marque ou employés), à la reconnaissance de produits, au respect de la conformité (port du casque sur des sites industriels), à la détection automatique de contenus d'influenceurs pertinents pour les marques… L'Intelligence Artificielle permet ainsi un sensible enrichissement de la recherche et de la réutilisation des images et des vidéos.

A propos de WEDIA (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, WEDIA est un Groupe international, leader dans les solutions et services logiciels aux acteurs du marketing et de la communication. Sa plateforme « cloud » de Marketing Resource Management accompagne ses clients tout au long du cycle de vie des contenus marketing (textes, photos, vidéos, 3D…) depuis leur création jusqu'à leur diffusion et la mesure de leur efficacité.

WEDIA accompagne près de 250 marques mondiales et compte plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Son succès et la reconnaissance auprès de ses clients sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans les meilleures solutions mondiales de Marketing Resource Management (MRM) et de Digital Asset Management (DAM).

CONTACTS

Nicolas BOUTET – PDG – 01 44 64 87 60 – contact@wedia-group.com

