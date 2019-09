Wedia : Prise de participation majoritaire dans la société Galilée

Le groupe Wedia, éditeur d'une solution logicielle SaaS dédiée au marketing et à la communication, a pris une participation majoritaire au capital de la société bordelaise Galilée.

Galilée conseille et met en œuvre des plateformes SaaS clé en main pour faciliter le marketing opérationnel de ses clients : gestion des offres "produit"; des visuels, production de supports print, packaging, eCommerce....

La PME bordelaise compte près de 300 clients, principalement ETI et PME. Elle a enregistré au 31/12/2018 un chiffre d'affaires annuel de 4,8 millions d'euros, et emploie 36 collaborateurs. La société sera consolidée à compter du 1er octobre 2019.

"Toute notre équipe est heureuse de ce rapprochement avec Wedia. Cette opération va permettre à Galilée, en intégrant la solution Wedia, d'étoffer son offre à destination des ETI et PME, cibles à haut potentiel, et permettra au groupe de se positionner sur l'ensemble des segments de marché. " a déclaré Arnaud MAZON, CEO de Galilée.

Avec Galilée, "Wedia trouve effectivement un partenaire capable, en s'appuyant sur sa technologie, de proposer une offre adaptée au marché des ETI et PME, marché à l'aube de sa transformation digitale et que nous n'adressions pas encore. Cette acquisition nous permet, outre l'accès à de nouveaux marchés, d'accroître nos savoir-faire en intégrant une équipe talentueuse. Après l'intégration réussie de iBrams et damdy, cette nouvelle opération s'inscrit donc dans le cadre de la stratégie de croissance de Wedia et de consolidation d'un marché encore très fragmenté" a déclaré Nicolas BOUTET, CEO de Wedia.

A propos de Wedia (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, Wedia est un Groupe international, leader dans les solutions et services logiciels aux acteurs du marketing et de la communication. Sa plateforme « cloud » de Marketing Resource Management accompagne ses clients tout au long du cycle de vie des contenus marketing (textes, photos, vidéos, 3D…) depuis leur création jusqu'à leur diffusion et la mesure de leur efficacité.

Wedia accompagne près de 250 marques mondiales et compte plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Son succès et la reconnaissance auprès de ses clients sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans les meilleures solutions mondiales de Marketing Resource Management (MRM) et de Digital Asset Management (DAM).

