COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 27 juillet 2018

WEDIA

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 en hausse de 24,9 %

2017 / 2018 S1 2018 S1 2017 Var. Chiffre d'affaires total en K€ 5.266 4.216 24,9 % Dont Récurrent SaaS

en % CA 2.989

57 % 2.182

52 % 37,0 %

+ 5 pts Dont France 2.044 1.332 53,5 % Dont International 945 850 11,1 %

Pour le premier semestre de l'exercice 2018, le groupe WEDIA, éditeur d'une solution logicielle « Cloud » dédiée au marketing et à la communication, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5,2 M€, en hausse de 25 % par rapport à l'exercice 2017 (4,2 M€) et de 36 % hors impact des changements de méthode de comptabilisation des licences SaaS (publié en 2017).

Ce premier semestre 2018 reflète la mise en œuvre efficace du plan de développement de WEDIA :

Les revenus récurrents, issus des locations de licence, maintenance, hébergement et support aux clients, représentent près de 3 M€, soit 57 % du total. Ils progressent de 37 %, confirmant la pertinence du modèle économique ;

Au-delà de l'accroissement de la base installée, la pertinence de l'offre WEDIA a permis d'accéder et conquérir de nouveaux comptes de premier plan en France et à l'international, parmi lesquels Volvo Cars, Renault Truck, ENGIE, Dassault US, Estée Lauder ou encore Navistar ;

La croissance repose aussi sur la stratégie de croissance externe. En effet, le chiffre d'affaires intègre l'activité damdy, consolidée à compter du 1er octobre 2017 et qui contribue pour plus de 800 k€ sur la période.

Au cours du semestre, WEDIA a de nouveau été identifié par le Gartner dans son Market Guide pour le Digital Asset Management comme l'un des 20 acteurs mondiaux et la solution a été recommandée pour les « large enterprises with strong DAM requirements for content planning, workflow, and intelligence that may also need specialty support for distributed marketing ».

Fort de sa nouvelle empreinte économique, présent en France, en Allemagne et aux Etats-Unis, WEDIA s'inscrit plus que jamais dans une trajectoire de croissance soutenue.

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels, le jeudi 11 octobre 2018 après bourse

A propos de WEDIA (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, WEDIA est un groupe international, leader dans les solutions et services logiciels aux acteurs du marketing et de la communication. Sa plateforme « cloud » de Marketing Resource Management accompagne ses clients tout au long du cycle de vie des contenus marketing (textes, photos, vidéos, 3D…) depuis leur création jusqu'à leur diffusion et la mesure de leur efficacité.

WEDIA compte parmi ses clients de nombreux grands comptes : Air France, Air liquide, Amundi, Areva, Audi, AXA, Austrian Airlines, Berluti, BioMerieux, BMW, BNP, Bouygues, Caisse d'Epargne, Canal+ ; Casino, Colgate, COVEA, Crédit Agricole, Daimler, Danone, Dassault System, Deutsche Bahn, EDF, Enedis, Essilor, Estée Lauder, Faurecia, Générali, Geodis, Groupama, Lafarge, L'Oréal, Merck, Nestlé, Picard, Pierre Fabre, Renault Trucks, Royal Caribbean, Safran, Sandvik, Société Générale, Total, Zodiac…

Son succès et la reconnaissance auprès de ses clients sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent WEDIA dans les meilleures solutions mondiales de Marketing Resource Management (MRM) et de Digital Asset Management (DAM).

CONTACTS

Nicolas BOUTET – PDG – 01 44 64 87 60 – contact@wedia.fr

AELIUM – Communication financière – J. GACOIN / V. BOIVIN - 01 75 77 54 65 – wedia@aelium.fr

