2018 / 2019 S1 2019 S1 2018 Var. Chiffre d'affaires total en K€ 4.809 5.266 -8,7% Revenus récurrents

en % CA 3.163

66% 2.989

57% +5,8%

+9 pts Licence perpétuelle - 275 - Services 1.646 2002 -17,8 %



Pour le premier semestre de l'exercice 2019, le groupe WEDIA, éditeur d'une solution logicielle « Cloud » dédiée au marketing et à la communication, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4,8 M€, en recul de 9 % par rapport à l'exercice 2018 (5,3 M€).

Ce premier semestre 2019 s'inscrit pour autant dans la stratégie de développement de WEDIA :

Les revenus récurrents, issus des locations de licence, maintenance, hébergement et support aux clients, représentent près de 3,2 M€, soit 66 % du chiffre d'affaires total. Ils progressent de 6 %, malgré la perte d'un revenu lié à une activité non stratégique, reliquat d'une acquisition passée. (ces revenus de négoce de SMS ont représenté, sur le seul client encore actif en 2018, plus de 400 k€) ;

L'activité Service de la société (conseil, paramétrage, conduite du changement) n'a logiquement pas vocation à se développer autant que les revenus récurrents. La baisse du chiffre d'affaire Service, malgré un backlog de plus de 6 mois à fin juin 2019, traduit néanmoins la difficulté à recruter. Les recrutements en cours (6 arrivées mi-août) devraient permettre de retrouver un niveau d'activité comparable à celui du second semestre 2018 (1.771 k€).

Au cours du semestre, Wedia a enregistré de nouvelles signatures de qualité aussi bien en France qu'en Allemagne ou aux Etats-Unis, signatures qui devraient représenter près de 700 k€ de chiffre d'affaires récurrent annuel en 2020.

En outre, Décathlon a fait appel à Wedia pour élaborer puis mettre en œuvre de nouvelles approches marketing s'appuyant sur l'Intelligence Artificielle. Ce succès illustre la stratégie « produit » de Wedia visant à passer d'un outil de production à une solution d'aide à la performance marketing (cf. Communiqué du 12 juillet 2019).

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels, le jeudi 17 octobre 2019 après bourse



A propos de WEDIA (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, WEDIA est un Groupe international, leader dans les solutions et services logiciels aux acteurs du marketing et de la communication. Sa plateforme « cloud » de Marketing Resource Management accompagne ses clients tout au long du cycle de vie des contenus marketing (textes, photos, vidéos, 3D…) depuis leur création jusqu'à leur diffusion et la mesure de leur efficacité.

WEDIA accompagne près de 250 marques mondiales et compte plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Son succès et la reconnaissance auprès de ses clients sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans les meilleures solutions mondiales de Marketing Resource Management (MRM) et de Digital Asset Management (DAM).

CONTACTS

Nicolas BOUTET – PDG – 01 44 64 87 60 – contact@wedia-group.com

Olivier SCHMITZ – CFO – Olivier.schmitz@wedia-group.com

