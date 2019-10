Wedia : Wedia - Résultats du 1er semestre 2019 - Acquisition de Galilée et perspectives solides confirmées

En k€ S1 2019 S1 2018 Var. 12 mois CHIFFRE D'AFFAIRES 4 821 5 266 - 8% Dont CA Récurrent 3 175 2 992 + 6% Dont Services 1 646 1998 - 18% Dont Licence « On premise » - 275 - 100% EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 1 008 1 340 - 25% En % du CA 21% 25% RESULTAT D'EXPLOITATION 310 679 - 54% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 28 318 - 91%

Comptes non audités

Chiffre d'Affaires

Pour le premier semestre de l'exercice 2019, le groupe Wedia, éditeur d'une solution logicielle « Cloud » dédiée au marketing et à la communication, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 4.821 k€.

Il affiche une variation négative de 8 % par rapport au premier semestre 2018 (5.266 k€) cohérente avec la stratégie de développement de Wedia :

La société a finalisé sa mutation vers le SaaS avec l'abandon du modèle « On premise » ;

Les revenus récurrents issus des locations de licence, maintenance, hébergement et support aux clients, qui ont été multipliés par deux en trois ans, représentent près de 3.175 k€, soit 66 % du chiffre d'affaires total. Ils progressent de 6 % , malgré l'attrition d'un revenu lié à une activité non stratégique, reliquat d'une acquisition passée ;

, malgré l'attrition d'un revenu lié à une activité non stratégique, reliquat d'une acquisition passée ; Le chiffre d'affaires Services s'établit à 1 .646 k€, il traduit des difficultés de recrutement en ressources techniques sur un marché naturellement tendu. Pour autant, les embauches récentes et le carnet de commandes embarquées devraient faire progresser le chiffre d'affaires Services au second semestre.

Rentabilité maitrisée

La maîtrise des charges permet de compenser en partie la baisse temporaire des revenus, l'Excédent Brut d'Exploitation ressort à 1.008 k€, soit 21% du chiffre d'affaires.

En conséquence, le Résultat d'Exploitation est de 310 k€, contre 679 k€ au premier semestre 2018.

Flux de trésorerie

Sur le semestre, l'activité a généré des flux de trésorerie positifs pour 992 k€.

Les investissements en R&D ainsi que le remboursement de la première tranche (à hauteur de 470 k€) de l'emprunt obligataire contracté en 2015 affectent légèrement la trésorerie qui s'établit à 3.039 k€ en fin de semestre (contre 3.384 k€ en début de période) .

Avec une trésorerie nette des dettes financières de 1.652 k€, Wedia dispose d'une structure financière solide pour accompagner la croissance du groupe.

Perspectives confirmées

Depuis le début de l'exercice, Wedia a enregistré 11 nouvelles signatures avec des clients de premier plan aussi bien en France qu'en Allemagne et aux Etats-Unis. Ces signatures devraient représenter plus de 800 k€ de chiffre d'affaires récurrents en année pleine.

Avec l'acquisition récente de la société Galilée, consolidée à compter du 1er octobre 2019, Wedia trouve un partenaire capable de proposer et adapter son offre logicielle au marché des ETI et PME, marché à l'aube de sa transformation digitale.

Galilée, qui compte près de 300 clients, 36 collaborateurs et un chiffre d'affaires de plus de 4 M€, offre à Wedia l'accès à de nouveaux marchés et la possibilité d'accroître ses savoir-faire en intégrant une équipe talentueuse.

Après l'intégration réussie de iBrams et damdy, cette nouvelle opération, réalisée en cash mais sans impact significatif sur la trésorerie, s'inscrit donc dans le cadre de la stratégie de croissance de Wedia et de consolidation d'un marché encore très fragmenté.

Après avoir doublé son chiffre d'affaire en 3 ans, Wedia a démontré qu'elle savait piloter son modèle de croissance. Les récents succès commerciaux, le potentiel de développement sur les comptes existants ainsi que cette récente acquisition confortent l'objectif de Wedia pour poursuivre ce rythme de développement et rejoindre le Top 5 des acteurs du marché mondial.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires 2019, le jeudi 23 janvier 2020 après bourse

A propos de WEDIA (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, WEDIA est un Groupe international, leader dans les solutions et services logiciels aux acteurs du marketing et de la communication. Sa plateforme « cloud » de Marketing Resource Management accompagne ses clients tout au long du cycle de vie des contenus marketing (textes, photos, vidéos, 3D…) depuis leur création jusqu'à leur diffusion et la mesure de leur efficacité.

WEDIA accompagne près de 250 marques mondiales et compte plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Son succès et la reconnaissance auprès de ses clients sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans les meilleures solutions mondiales de Marketing Resource Management (MRM) et de Digital Asset Management (DAM).

CONTACTS

Nicolas BOUTET – PDG – 01 44 64 87 60 – contact@wedia-group.com

Olivier SCHMITZ – CFO – Olivier.schmitz@wedia-group.com

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60644-2019_10_17_wedia_rs1_2019.pdf Informations privilégiées :- Communiqué sur comptes, résultats

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews