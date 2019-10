Wedia : Wedia obtient la certification ISO 27001

Wedia, groupe international, leader dans les solutions et services logiciels destinés aux acteurs du marketing et de la communication a été certifié et évalué comme étant conforme aux exigences de la norme ISO 27001.

Audité avec succès par ses clients, Wedia s'adapte, depuis plusieurs années, aux évolutions des besoins des entreprises et, leur permet de se conformer aux exigences réglementaires de l'industrie. En effet, Wedia cible une clientèle grand compte pour laquelle, il est essentiel de s'inscrire dans le respect des normes internationales en matière de qualité et de gestion des processus.

Aujourd'hui, cette certification traduit les investissements du groupe en terme de protection et de sécurisation des données. Ainsi, le choix de Wedia d'adopter la norme internationale ISO 27001 témoigne de son engagement ferme et de sa volonté d'insérer et de maintenir un véritable système de gestion de la sécurité de l'information (SMSI) au service de ses clients.

Référentiel international, la norme ISO 27001 définit les conditions nécessaires au pilotage de la sécurité au sein d'une organisation et détermine les objectifs du SMSI.

A propos de WEDIA (Isin : FR0010688440- ALWED) – www.wedia-group.com

Coté sur Euronext Growth, WEDIA est un Groupe international, leader dans les solutions et services logiciels aux acteurs du marketing et de la communication. Sa plateforme « cloud » de Marketing Resource Management accompagne ses clients tout au long du cycle de vie des contenus marketing (textes, photos, vidéos, 3D…) depuis leur création jusqu'à leur diffusion et la mesure de leur efficacité.

WEDIA accompagne près de 250 marques mondiales et compte plus de 550.000 utilisateurs dans plus de 40 pays. Son succès et la reconnaissance auprès de ses clients sont confirmés par les analystes du Gartner et de Forrester qui classent Wedia dans les meilleures solutions mondiales de Marketing Resource Management (MRM) et de Digital Asset Management (DAM).



