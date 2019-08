Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Weight Watchers est attendu en forte hausse à l’ouverture de Wall Street après avoir dévoilé mardi soir des bénéfices supérieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre 2019, ce qui l’a conduit à relever ses prévisions annuelles. Ainsi, le spécialiste américain de la perte de poids a publié un bénéfice net de 53,8 millions de dollars sur la période, ou 78 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 70,7 millions de dollars, ou 1,01 dollar par action, un an plus tôt. Les attentes du consensus FactSet s’établissaient cependant à 65 cents par action.Pour sa part, le chiffre d'affaires de Weight Watchers s'établit à 369 millions de dollars au deuxième trimestre 2019, en baisse de 9,9% sur un an. Il se révèle inférieur aux prévisions du marché (376,1 millions).Cela n'a pas empêché Weight Watchers a relevé ses prévisions annuelles. Le groupe vise désormais un bénéfice par action compris entre 1,55 et 1,70 dollar pour des revenus d'au moins 1,4 milliard de dollars. Le consensus FactSet vise 1,52 dollar pour des revenus de 1,4 milliard.