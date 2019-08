Weight Watchers International : La valeur du jour à Wall Street - WEIGHT WATCHERS se porte très bien

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Weight Watchers a dévoilé mardi soir des bénéfices supérieurs aux attentes au titre de son deuxième trimestre 2019, ce qui l’a conduit à relever ses prévisions annuelles. A Wall Street, le titre prend du poids et gagne 37,67% à 28,92 dollars. Au deuxième trimestre, le spécialiste américain de la perte de poids a publié un bénéfice net de 53,8 millions de dollars, ou 78 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 70,7 millions de dollars, ou 1,01 dollar par action, un an plus tôt. Les attentes du consensus FactSet s’établissaient cependant à 65 cents par action.Pour sa part, le chiffre d'affaires de Weight Watchers s'établit à 369 millions de dollars au deuxième trimestre 2019, en baisse de 9,9% sur un an. Il se révèle inférieur aux prévisions du marché (376,1 millions).Concernant le recrutement des abonnés, la tendance s'est améliorée tout au long du trimestre. Le groupe a notamment profité d'un bon taux de réponse à ses campagnes de printemps."Le nombre d'abonnés à la fin de la période a augmenté de 1,5 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à 4,6 millions - notre plus haut niveau jamais atteint pour un deuxième trimestre ", a déclaré Mindy Grossman, présidente directrice générale.Et le groupe ne compte pas s'arrêter là. Weight Watchers lancera cette année son nouveau programme d'innovation, qui devrait selon la société accélérer la croissance du nombre d'abonnés en 2020." Nous n'en sommes encore qu'au début de notre parcours en tant qu'entreprise mondiale de bien-être holistique dotée du meilleur programme de gestion du poids de sa catégorie, et nous entrevoyons d'énormes possibilités de croissance en 2020 ainsi qu'à long terme ", a ajouté Mindy Grossman.En attendant, Weight Watchers affiche sa confiance pour l'exercice en cours et relève ses prévisions annuelles. Le groupe vise désormais un bénéfice par action compris entre 1,55 et 1,70 dollar pour des revenus d'au moins 1,4 milliard de dollars. Le consensus FactSet vise 1,52 dollar pour des revenus de 1,4 milliard.