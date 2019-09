WellCare Health Plans : En phase d'accumulation 20/09/2019 | 15:02 achat En cours

Cours d'entrée : 270.16$ | Objectif : 300$ | Stop : 259$ | Potentiel : 11.05% Après plusieurs semaines d'oscillations horizontales, le titre WellCare Health Plans pourrait bien renouer avec une orientation franche. La sortie de l'actuel trading range devrait donner le point de départ d'un retour de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 300 $. Graphique WELLCARE HEALTH PLANS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Le titre est valorisé sur 2019 à 0.45 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Points faibles La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

