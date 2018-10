Brexit: la banque américaine Wells Fargo demande une licence à Paris

New York (awp/afp) - La banque américaine Wells Fargo a sollicité une licence auprès des autorités françaises pour s'installer à Paris, une victoire supplémentaire pour la place parisienne en pleine compétition avec Francfort et Dublin pour attirer les grandes institutions mondiales suite au Brexit.

La troisième banque américaine en termes d'actifs indique avoir déposé une demande d'agrément d'entreprise d'investissement auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). L'ACPR est le superviseur des secteurs bancaire et de l'assurance en France.

Cette décision "fait partie de la stratégie de la société dans le cadre du Brexit", explique Wells Fargo, qui ajoute vouloir soutenir les besoins de ses clients lorsque le Brexit (sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni) aura été consommé.

En cas de feu vert du régulateur français, Wells Fargo établira une filiale en France, Wells Fargo Securities Europe S.A (WFSE). Celle-ci va proposer une gamme de services liés aux marchés des capitaux et des services bancaires d'investissement à ses clients européens et internationaux ayant besoin d'accéder à l'UE.

Elle ne dit pas combien d'emplois sont transférés à Paris.

"Je salue la décision de Wells Fargo d'avoir choisi Paris comme centre de services pour ses activités de négociation", a réagi Bruno Le Maire, le ministre français de l'Economie et des Finances, cité dans le communiqué.

Cette décision est une victoire pour Paris, qui a déployé une campagne inédite pour attirer les grands noms de la finance mondiale en quête d'une terre d'accueil sur le continent, suite au Brexit.

Les autres cinq grandes banques américaines -- JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup et Bank of America -- ont déjà fait savoir qu'elles transféreront des activités à Paris, tandis que BNP Paribas, Société Générale et HSBC ont choisi la capitale française comme siège de leurs activités européennes. C'est aussi le cas de BlackRock, l'un des plus gros gestionnaires d'actifs au monde.

afp/rp