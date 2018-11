Les actions marquent une pause avant les élections de mi-mandat aux USA

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens accusent une légère baisse mardi matin, marquant une pause avant des élections de mi-mandat aux Etats-Unis qui pourraient voir le Congrès passer sous contrôle démocrate et ainsi freiner la mise en oeuvre des politiques de Donald Trump au cours des deux prochaines années. L'indice paneuropéen STOXX Europe 600 recule de 0,3%, tout comme le CAC 40 et le FTSE 100. Le DAX 30 cède 0,4%. Les contrats à terme sur les principaux indices américains laissent attendre de leur côté une ouverture en baisse de 0,2% pour l'indice Dow Jones et le S&P 500. Dans le dernier sondage Wall Street Journal/NBC News publié dimanche, les démocrates devançaient les républicains de 7 points sur la question de savoir quel parti devrait contrôler le prochain Congrès. Un tel résultat augmenterait le risque d'impasse législative aux Etats-Unis, compliquant la tâche de Donald Trump.

-David Hodari, Dow Jones Newswires (Version française Valérie Venck) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire