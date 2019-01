Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Wells Fargo a publié des résultats trimestriels contrastés. Le bénéfice de la banque américaine a atteint 6,1 milliards de dollars, ou 1,21 dollar par action, contre 6,2 milliards, ou 1,16 dollar un an plus tôt. Les analystes tablaient sur 1,19 dollar. Les revenus sont ressortis à 21 milliards après 22,1 milliards un an plus tôt. Le consensus tablait sur 21,7 milliards.