WELLS FARGO : prévoit de réduire ses coûts de 3,5 milliards de dollars d'ici 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’occasion d’une conférence organisée par Barclays, le directeur financier de Wells Fargo, John Shrewsberry, a annoncé viser une réduction des dépenses, hors intérêts, de 3,5 milliards de dollars entre 2018 et 2020. Elles sont attendues entre 53,5 et 54,5 milliards de dollars, hors coûts de litiges, cette année, puis entre 52 et 53 milliards de dollars en 2019 et entre 50 et 51 milliards de dollars en 2020.