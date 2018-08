Wells Fargo : Amende de $2,09 mds pour Wells Fargo sur la qualité de crédits

(Actualisé avec des précisions, réaction de Wells Fargo, contexte)

1er août (Reuters) - Wells Fargo devra s'acquitter d'une amende de 2,09 milliards de dollars (1,79 milliard d'euros) pour fausse déclaration présumée concernant la qualité de crédits immobiliers, a annoncé le département de la Justice mercredi.

Cette amende vient sanctionner le montage et la vente présumées de crédits immobiliers dont les dossiers contenaient des informations fausses et ne présentant pas les qualités avancées par la banque, explique le département de la Justice.

"Le règlement intervenu aujourd'hui tient Wells Fargo pour responsable du montage et de la vente de dizaines de milliers de prêts qui furent titrisés et qui firent ultérieurement défaut", a dit Alex G. Tse, procureur général en exercice du district nord de la Californie.

Les prêts en question incluaient des subprimes et d'autres formes de prêts immobiliers relativement risqués.

"Nous sommes contents de tirer un trait sur cet héritage fait de plaintes liées à des MBS (mortgage-backed securities) immobiliers et vieux de plus de 10 ans", a réagi Tim Sloan, directeur général de Wells Fargo.

La banque avait déjà accepté en avril une amende d'un milliard de dollars (814 millions d'euros) dans le cadre d'un accord avec les autorités américaines qui l'accusent d'avoir lésé ses clients via certaines pratiques passées en matière d'assurance automobile et de prêts immobiliers.

Depuis ce scandale, qui a éclaté voici deux ans, la banque a refondu sa direction et remplacé le directeur général John Stumpf. Elle s'est aussi lancée dans une campagne de publicité pour regagner la confiance du public; une publicité signale que Wells Fargo a été fondée en 1852 et "re-fondée" en 2018. (Sweta Singh et John Stempel Wilfrid Exbrayat pour le service français)