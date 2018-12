Wells Fargo : Asset Management Luxembourg étend sa licence au Luxembourg pour soutenir le marché européen

Wells Fargo Asset Management (Luxembourg) renforce sa présence en constituant des filiales à Francfort et Paris dans le cadre de ses accords sur le Brexit

Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) a annoncé aujourd’hui que la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), l’autorité de régulation financière du Luxembourg, a donné son accord pour l’extension de la licence existante de Wells Fargo Asset Management Luxembourg.

L’extension de la licence de WFAML au Luxembourg leur permettra de proposer des services discrétionnaires de gestion de portefeuille et de conseil en investissement aux investisseurs institutionnels européens de Wells Fargo Asset Management (WFAM). Dans le cadre de son initiative en vue de soutenir sa clientèle européenne, WFAML étendra sa présence avec des filiales à Francfort et Paris.

« En renforçant les capacités de WFAM au Luxembourg et en créant des filiales WFAM dédiées à la gestion d’actif à Francfort et Paris, nous sommes très bien positionnés pour approfondir nos relations avec nos clients européens ainsi qu’avec les investisseurs basés dans d'autres marchés internationaux » explique Deirdre Flood, directrice de la distribution internationale de WFAM. « Avec le climat d’incertitude actuel qui plane autour du Brexit, ce changement minime est toutefois significatif pour notre structure actuelle car il nous permettra d’assurer un service continu pour l’ensemble de nos clients de l’Union Européenne actuels, tout en facilitant l'évolution de WFAM sur ce marché important. »

Grâce à sa présence à Londres, WFAM continuera de proposer des services à ses clients britanniques et internationaux. Les équipes londoniennes de gestion de portefeuille de WFAM - WFAM Credit Europe et WFAM Global Fixed Income – poursuivront leurs opérations depuis les bureaux de WFAM à Londres.

Le Luxembourg est un grand pôle de gestion de fonds et d’actifs en Europe. Depuis 2015, WFAML est la société de gestion des OPCVM de WFAM domiciliés au Luxembourg, qui ont été lancés en 2008.

Wells Fargo a pour objectif d’offrir une transition sereine à toutes les parties prenantes affectées par le Brexit. Le communiqué d’aujourd’hui, ainsi que l’approche de la Société en matière de titres dans le cadre du Brexit fait partie de la stratégie Brexit de Wells Fargo. Cette stratégie se fonde sur le soutien aux membres de son équipe et à ses clients - allant des régimes de retraite, aux compagnies d’assurance, en passant par les établissements financiers et autres investisseurs institutionnels - dans un contexte post-Brexit.

Au sujet de Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE : WFC) est une société de services financiers communautaires diversifiée dont les actifs s’élèvent à 1,9 trillion d’USD. Wells Fargo a pour objectif de répondre aux besoins financiers de ses clients et de les aider à réussir financièrement. Fondée en 1852 et ayant son siège social à San Francisco, Wells Fargo propose des services bancaires, d'investissement, d’hypothèque et de crédit commercial et à la consommation via 7 950 agences, 13 000 guichets automatiques et des services bancaires en ligne (wellsfargo.com) et sur téléphone mobile. Wells Fargo possède des bureaux dans 37 pays et territoires pour aider les clients qui opèrent à l’échelle internationale. Avec environ 262 000 collaborateurs, Wells Fargo est l’un des trois établissements les plus importants aux Etats-Unis. Wells Fargo & Company a été classée au 26ème rang des plus grandes sociétés américaines en 2018 par Fortune.

Wells Fargo Asset Management (WFAM) est la dénomination commerciale de certaines sociétés de conseil/gestion d’investissement détenues par Wells Fargo & Company. Parmi ces sociétés figurent notamment, à titre non exhaustif, Wells Capital Management Incorporated et Wells Fargo Funds Management, LLC. Certains produits gérés par des entités de WFAM sont distribués par Wells Fargo Funds Distributor, LLC (un courtier/négociant et Membre de la FINRA).

Ce document a un caractère informatif et pédagogique général et NE prétend PAS constituer des conseils ou une quelconque recommandation d’investissement – notamment une recommandation vis-à-vis d’un investissement, d’une stratégie ou d’un régime spécifique. 319107 12-18

PRODUITS D’INVESTISSEMENT: NON ASSURES PAR LA FDIC • AUCUNE GARANTIE BANCAIRE • RISQUE DE PERTE DE VALEUR

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181227005189/fr/