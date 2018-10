Wells Fargo :  Fargo cherche à obtenir un agrément d’entreprise d’investissement auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Wells Fargo cherche à obtenir un agrément d’entreprise d’investissement pour une nouvelle plateforme de services bancaires d’investissement et de marchés des capitaux dans la région UE/EEE, baptisée Wells Fargo Securities Europe S.A.

Wells Fargo & Company (NYSE : WFC) a annoncé aujourd’hui avoir déposé une demande d’agrément d’entreprise d’investissement auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), chargée de la supervision du secteur bancaire et du secteur des assurances en France. Cette annonce, qui fait partie de la stratégie de la société dans le cadre du Brexit, vise à soutenir les besoins des clients de Wells Fargo sur les marchés des capitaux et en matière de services bancaires d’investissement lorsque le Brexit aura été consommé.

« Avec le Brexit en ligne de mire, Wells Fargo s’engage à fournir une transition aussi transparente que possible pour ses marchés et ses clients des services bancaires d’investissement dans l’Union européenne (UE) et l’Espace économique européen (EEE) », explique Alicia Reyes, directrice de Wells Fargo Securities en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. « La société Wells Fargo est présente en Europe depuis plusieurs décennies, et nous n’avons eu de cesse de resserrer nos liens avec les autorités locales et d’étoffer notre clientèle. À travers Wells Fargo Securities Europe, nous espérons tirer profit de notre réseau dans la région et au-delà en établissant un centre de services en Europe continentale, et plus précisément à Paris. »

Sous réserve de l’approbation réglementaire de l’ACPR, l’agrément d’entreprise d’investissement sera détenu par Wells Fargo Securities Europe S.A. (WFSE) à Paris, en France. Il est prévu que WFSE (qui sera une nouvelle filiale de Wells Fargo) propose une gamme de services liés aux marchés des capitaux et de services bancaires d’investissement à ses clients européens et internationaux ayant besoin d’accéder à l’UE et à l’EEE.

« Je salue la décision de Wells Fargo d’avoir choisi Paris comme centre de services pour ses activités de négociation. En créant un centre de services européen à Paris pour ses activités de négociation, Wells Fargo pourra tirer profit de la forte liquidité des marchés, d’un écosystème positif et d’un vivier de personnes talentueuses à Paris », a indiqué Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances.

Agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni, la société Wells Fargo Securities International Limited (WFSIL) est actuellement le courtier négociant de la Société au Royaume-Uni, proposant des services de négociation de valeurs mobilières, de titres à revenu fixe, d’émission de valeurs sur les marchés des titres de créance, et des services consultatifs en matière de placements aux clients dans l’UE et l’EEE. Au terme du Brexit, lorsque la Grande-Bretagne aura quitté l’UE en mars 2019, WFSIL continuera à répondre aux besoins des clients du Royaume-Uni et de la plupart des marchés hors UE.

D’autres communiqués relatifs à la stratégie de Wells Fargo concernant le Brexit devraient être diffusés prochainement.

À propos de Wells Fargo Securities

Wells Fargo Securities propose un ensemble complet de produits liés aux marchés des capitaux et de services consultatifs, notamment : montage et distribution de prêts et de titres de participation, recherche d’investissements, taux d’intérêt, gestion du risque lié aux produits de base et aux actions, conseils relatifs aux fusions et acquisitions, services préférentiels, facilités de prêts structurés, services de change et gestion des émissions obligataires municipales. Wells Fargo Securities compte près de 5 000 membres de l’équipe dans plus de 40 succursales réparties aux quatre coins de l’Amérique du Nord, de l’Europe et de l’Asie.

Wells Fargo Securities est la dénomination commerciale de certains services bancaires d’investissement et de marchés des capitaux proposés par Wells Fargo & Company et ses filiales, dont Wells Fargo Securities, LLC, membre de NYSE, FINRA, NFA et SIPC, Wells Fargo Prime Services, LLC, membre de FINRA, NFA et SIPC, Wells Fargo Bank, National Association, Wells Fargo Securities International Limited (agréée et réglementée par la FCA britannique), Wells Fargo Securities Asia Limited (agréée par la SFC de Hong Kong), et Wells Fargo Securities (Japan) Co., Ltd. (enregistrée auprès du KLFB).

À propos de Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE : WFC) est une société de services financiers diversifiés, présente dans les collectivités et ayant des éléments d’actif totalisant 1 900 milliards de dollars. La vision de Wells Fargo est de répondre aux besoins financiers de ses clients et de les aider à réussir sur le plan financier. Fondée en 1852 et sise à San Francisco, la société Wells Fargo fournit des produits et des services bancaires, de placement et de prêts hypothécaires, aussi bien que des services financiers commerciaux et de crédit à la consommation, à travers 7 950 succursales et 13 000 distributeurs automatiques, sur Internet (wellsfargo.com) et sur appareil mobile. Elle est active dans 37 pays et territoires pour appuyer ses clients dans une économie mondialisée. Avec près de 262 000 membres de l’équipe, Wells Fargo répond aux besoins d’un foyer sur trois aux États-Unis. En 2018, Wells Fargo & Company figurait au 26e rang du classement des plus grandes sociétés américaines, établi par le magazine Fortune. Les actualités, perspectives et diverses informations au sujet de Wells Fargo sont également publiées dans Wells Fargo Stories.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181016005323/fr/