Wells Fargo : au-dessus des attentes au 1er trimestre

12/04/2019 | 14:28

Wells Fargo dévoile un bénéfice net de 5,86 milliards de dollars au titre des trois premiers mois de l'année, contre 5,14 milliards un an plus tôt.



En hausse de 25% à 1,20 dollar, le BPA dépasse de dix cents le consensus.



L'établissement financier de San Francisco a par ailleurs vu ses revenus reculer légèrement, passant de 21,9 à 21,6 milliards de dollars.





