Wells Fargo : bat le consensus de BPA au 4e trimestre

15/01/2019 | 14:41

Dévoilés ce mardi avant l'ouverture de Wall Street au même titre que ceux de JPMorgan Chase, les comptes du quatrième trimestre de Wells Fargo ont notamment révélé un bénéfice net de 6,06 milliards de dollars, soit 1,21 dollar par action, contre respectivement 6,15 milliards et 1,16 dollar un an plus tôt à la même période.



Le consensus était légèrement moins optimiste, tablant sur un BPA à 1,19 dollar.



Le chiffre d'affaires s'affiche pour sa part en repli à 21 milliards de dollars, contre 22,1 milliards au titre du dernier trimestre de 2017.



Sur l'année, enfin, le BPA s'affiche à 4,28 dollars (contre 4,10 dollars en 2017), le bénéfice net à 22,39 milliards de dollars (contre 22,18 milliards) et le chiffre d'affaires à 86,4 milliards de dollars (contre 88,4 milliards).





