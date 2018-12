Wells Fargo : versera 575 millions de dollars dans le cadre d'un litige US

Il y a deux ans, Wells Fargo avait déjà accepté de payer 190 millions de dollars à l'Etat fédéral pour solder ce même type de litige sur de faux comptes clients.

L'accord annoncé ce vendredi permet de mettre un terme aux procédures engagées par les procureurs généraux des 50 États et du district fédéral de Columbia.

Cet accord avait été annoncé préalablement par Reuters.

Wells Fargo fait toujours l'objet de poursuites de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) - l'autorité boursière américaine - et des ministères de la Justice et du Travail.

(Imani Moise à New York, Patrick Rucker à Raleigh en Caroline du Nord, version française Jean-Michel Bélot, édité par Juliette Rouillon)