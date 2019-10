Données financières (USD) CA 2019 84 022 M EBIT 2019 30 130 M Résultat net 2019 20 188 M Dette 2019 - Rendement 2019 3,83% PER 2019 11,0x PER 2020 11,5x Capi. / CA2019 2,55x Capi. / CA2020 2,67x Capitalisation 214 Mrd Prochain événement sur WELLS FARGO & COMPANY 15/10/19 Q3 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 30 Objectif de cours Moyen 50,22 $ Dernier Cours de Cloture 50,11 $ Ecart / Objectif Haut 19,7% Ecart / Objectif Moyen 0,22% Ecart / Objectif Bas -16,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre C. Allen Parker President, Chief Executive Officer & Director Elizabeth A. Duke Independent Chairman John R. Shrewsberry Chief Financial Officer & Senior Executive VP Saul van Beurden Head-Technology Gary Owen Chief Information Security Officer