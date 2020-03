Comptes fictifs: la présidente du conseil d'administration de Wells Fargo part

New York (awp/afp) - La présidente du conseil d'administration de la banque Wells Fargo et un autre membre de cette instance ont annoncé lundi leur démission, afin de permettre au nouveau directeur général de tourner la page du scandale des comptes fictifs ayant déjà coûté des milliards de dollars d'amendes à la firme.

Elizabeth Duke, devenue présidente du conseil d'administration en 2018 après avoir été, pendant deux ans, vice-présidente, et James Quigley, autre administrateur et chef du comité d'audit de la firme, ont quitté la banque, selon un communiqué publié lundi.

Leur départ, qui est immédiat, est un des premiers signes forts envoyés par Charlie Scharf, nouveau directeur général arrivé en octobre.

M. Scharf a promis de changer la culture interne, qui a rendu possible, selon lui, des pratiques commerciales jugées illicites par les régulateurs.

Mme Duke est remplacée par Charles Noski, un ancien cadre dirigeant de Bank of America.

Le scandale des comptes fictifs a éclaté en 2016 et a déjà entraîné le limogeage de deux PDG, le licenciement de plus de 5.300 salariés ainsi que des enquêtes multiples sur les pratiques commerciales de l'établissement.

Les autorités américaines reprochent à des employés de Wells Fargo d'avoir ouvert des millions de comptes au nom de clients et à leur insu, de 2002 à 2016, pour atteindre des objectifs de vente.

Cette pratique commerciale était baptisée en interne "duperie" (gaming), selon le ministère de la Justice (DoJ).

"Elle incluait le fait d'utiliser les identités des clients existants - sans leur consentement - pour ouvrir des comptes courant et d'épargne, pour faire des demandes de cartes de crédit et de débit bancaires en leur nom sans les en informer et débiter leurs comptes pour prélever les frais liés à ces produits", avait décrit le ministère le 21 février dernier.

Wells Fargo avait écopé ce jour-là d'une amende de 3 milliards de dollars, mais la facture totale dépasse les 7 milliards depuis l'éclatement de l'affaire.

afp/rp