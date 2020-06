Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a relevé son objectif de cours de 26 dollars à 30 dollars et confirmé sa recommandation Conserver sur Wells Fargo. Selon le bureau d'études, la crise actuelle arrive au mauvais moment pour Wells Fargo. Bien qu'il soit de plus en plus possible à la banque de réduire les coûts, il pense que les avantages de ces mesures seront probablement plus que compensés par la baisse des revenus.