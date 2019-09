WELLS FARGO : UBS n'est plus à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a abaissé sa recommandation d’Achat à Neutre et son objectif de cours de 51 dollars à 49 dollars sur Wells Fargo. Le bureau d’études justifie sa décision par trois facteurs : la baisse des prévisions de bénéfice par action 2020 et 2021 en raison d’une réduction des revenus d’intérêt, l’incertitude persistante à propos du timing et de l’ampleur de l’amélioration de son efficience et des considérations de valorisation. A ce dernier sujet, il fait remarquer qu’elle affiche une prime par rapport à JPMorgan, Bank of America et Citigroup.