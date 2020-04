WELLS FARGO : le bénéfice trimestriel s'évapore

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Wells Fargo a dévoilé des résultats en forte baisse, la banque ayant constitué comme JPMorgan d'importantes réserves afin de pouvoir faire face à la hausse des pertes sur les prêts en raison de l'impact du coronavirus sur l'économie. Au premier trimestre, le bénéfice net, part du groupe, est ressorti à 42 millions de dollars, soit 1 cent par action, à comparer avec 5,5 milliards de dollars, soit 60 cents par action, un an plus tôt.Le coût du risque est passé en un an de 909 millions de dollars à 3,8 milliards de dollars, dont 3,1 milliards de dollars mis en réserve afin de faire face au risque de non-remboursement de crédits lié à la pandémie de Coronavirus.Le consensus FactSet s'élevait à 38 cents. Le montant mis en réserve était difficilement prévisible pour les analystes, ce qui explique une grande partie de la différence entre le bénéfice par action de la banque et le consensus.Dans le même temps, son produit net bancaire a chuté de 18% à 17,72 milliards de dollars, à comparer avec un consensus de 19,4 milliards de dollars. Les revenus d'intérêt ont chuté de 8,1% à 11,31 milliards.