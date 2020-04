Wells Fargo : BPA trimestriel largement sous les attentes

14/04/2020 | 14:37

Wells Fargo dévoile ce mardi un bénéfice net de 653 millions de dollars au titre des trois premiers mois de l'année, contre 5,86 milliards un an auparavant.



En baisse de 99% à 0,01 dollar, le BPA est inférieur de 56 cents au consensus. Il s'effondre également par rapport à la même période en 2018 (1,20 dollar). Le bénéfice par action (tout comme le résultat net) inclut cependant un impact de 0,73 dollar par action, résultant 'de la constitution d'une réserve et d'une dépréciation de titres'.



L'établissement financier de San Francisco a par ailleurs vu ses revenus se tasser de -18% à 17,7 milliards de dollars.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.