Wells Fargo : BPA trimestriel supérieur aux attentes

Wells Fargo dévoile un bénéfice net en croissance de 19% à 6,2 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2019. En progression d'un tiers à 1,30 dollar, le BPA dépasse de 14 cents le consensus de marché.



L'établissement financier de San Francisco a engrangé des revenus stables à 21,6 milliards de dollars, avec une baisse de l'ordre de 4% des revenus d'intérêts nets compensée par une progression des autres types de revenus.



'Nous avons accrus nos prêts et dépôts à fin de période, ainsi que notre profit avant provisions et impôts', souligne le directeur financier John Shrewsberry, pointant aussi une hausse de dividende à 51 cents par action prévue au troisième trimestre après un feu vert de la Fed.



