Wendel : une décote excessive, selon Oddo BHF

30/11/2018 | 11:22

Certes, Oddo BHF a abaissé son objectif de cours sur l'action Wendel de 169 à 140 euros (- 17,1%), mais les analystes estiment toujours que l'action décote excessivement relativement à son actif net réévalué. Le conseil d'achat est donc maintenu.



Certes, la société de portefeuille a fait état au 16 novembre d'un actif net réévalué (ANR) de 6,7 milliards (145 euros par action), en baisse de près de 18% depuis le début de l'année, là où Oddo BHF anticipait 7,1 milliards. En cause : dans le domaine coté, les baisses de la valeur des participations dans Bureau Veritas et accessoirement Saint-Gobain (- 535 millions en tout). Mais aussi celles des participations non cotées (- 728 millions), 'ce qui s'explique pour moitié par la baisse des multiples utilisés pour valoriser les participations et pour le solde par une révision des perspectives de croissance bénéficiaire', détaillent les analystes.



Cela étant, les analystes calculent que la décote que le titre Wendel présente actuellement sur ANR est de 28,5%, niveau supérieur à la moyenne historique qui va de 20 à 25%.



En outre, 'compte tenu de la trésorerie du groupe Wendel (2,05 milliards d'euros), le management est en mesure de saisir des opportunités d'investissement au cours des prochains mois', indique Oddo BHF, le management restant sélectif sur les dossiers qu'il consulte.





