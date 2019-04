WENDEL : Allied Universal fait l'acquisition de Securadyne Systems pour offrir de nouvelles solutions technologiques avancées et des compétences en intégration système

Allied Universal fait l'acquisition de Securadyne Systems

pour offrir de nouvelles solutions technologiques avancées et des compétences en intégration système

Wendel salue la signature par Allied Universal® d'un accord définitif pour l'acquisition de Securadyne Systems, une société d'intégration de systèmes de sécurité basée à Dallas, au Texas. Cette acquisition associera ainsi la société de sécurité leader aux États-Unis à un fournisseur de solutions technologiques, qui constituera la future plateforme de fourniture de solutions technologiques de sécurité. L'opération devrait être finalisée le 15 avril 2019 et ses termes précis ne sont pas publics.

Fondée par son CEO, Carey Boethel, en 2011 en association avec Pamlico Capital, Securadyne Systems est spécialisée en intégration de solutions de sécurité en offrant à ses clients des services de consulting, de conception, d'ingénierie et d'installation. Avec plus de 73 millions de dollars de chiffre d'affaires et plus de 300 collaborateurs, Securadyne dispose d'un réseau de filiales dans plus de 17 localités aux États-Unis.

À la suite de cette acquisition, Securadyne Systems deviendra la plateforme de services technologiques sur laquelle Allied Universal bâtira ses compétences d'intégration système globales. Cette nouvelle plateforme technologique sera nommée Allied Universal® Technology Services, et sera dirigée de Dallas, au Texas. Les équipes de Securadyne rejoindront celles d'Allied Universal au sein d'Allied Universal Technology Services. Carey Boethel sera nommé Président de l'entité, sous la responsabilité de Steve Jones, CEO d'Allied Universal. Ty Richmond, qui a supervisé Allied Universal Security Systems, sera désormais en charge des activités de consulting et conseil sur les risques, ainsi que de l'activité à l'international.

Allied Universal Technology Services, avec ses solutions technologiques intégrées très en pointe, aidera les clients à gérer leurs risques, avec pour but ultime de prévenir les incidents et protéger leurs actifs et les personnes physiques. De plus, l'approche clés en main des services d'Allied Universal Technology Services offre des solutions technologiques intelligentes et à la mise en oeuvre simple, passant du contrôle et de la surveillance vidéo à des services de gestion des menaces ou encore d'outils et services de gestion de la sécurité faisant appel à l'intelligence artificielle. Ces nouveaux services technologiques offriront aux clients des services tels que le contrôle d'accès électronique, la vidéo surveillance, la sécurité incendie, la supervision d'alarmes, la communication d'urgence, la gestion et réponse aux risques technologiques, et d'autres solutions technologiques innovantes, incluant un large panel de services gérés / hébergés via le Monitoring and Response Center (MaRC), et le Global Security Operating Center (GSOC-as-a-Service) d'Allied Universal.

Une fois l'acquisition réalisée, Allied Universal Technology Services emploiera plus de 500 personnes dans 27 localités et sera le quatrième plus important intégrateur système dans la sécurité aux États-Unis.

Cette transaction contribuera positivement à la création de valeur à long terme au sein d'Allied Universal.

Pour plus d'informations : www.aus.com

Agenda

16.05.2019

Assemblée générale 2019 / Publication de l'ANR du 31 mars 2019 et trading update du T1 (avant Bourse).

30.07.2019

Résultats du T2 2019 / Publication de l'ANR du 30 juin 2019 et trading update du T2 (après Bourse).

06.09.2019

Comptes consolidés semestriels 2019 (avant Bourse) - Publications des comptes consolidés résumés semestriels - Pas de publication d'ANR.

07.11.2019

Investor Day 2019 / Publication de l'ANR du 30 septembre 2019 et trading update du T3 (avant Bourse).

À propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, Allied Universal et Tsebo, dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire majoritaire ou de premier ordre. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody's : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup





This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: WENDEL via Globenewswire