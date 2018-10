WENDEL : Allied Universal finalise l'acquisition de U.S. Security Associates

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Wendel a annoncé la finalisation de l'acquisition de U.S. Security Associates (« USSA ») par Allied Universal pour environ 1 milliard de dollars. USSA, dont le siège est à Roswell, Géorgie, figure parmi les principaux prestataires de services de sécurité et de services associés aux États-Unis, et affichait, en pro forma, un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard de dollars et Ebitda ajusté d'environ 95 millions de dollars.Allied Universal a financé la transaction par de la dette additionnelle et par un apport en fonds propres de ses actionnaires actuels de 200 millions de dollars. L'apport de Wendel s'élève à environ 78 millions de dollars portant l'investissement total du Groupe dans la société à environ 378 millions de dollars. Wendel et Warburg Pincus conservent chacun environ un tiers du capital de la société.Dans le cadre de cette transaction, les actionnaires actuels se sont également engagés à procéder à une augmentation de capital supplémentaire dans certaines conditions, la part de Wendel pouvant aller jusqu'à 40 millions de dollars.À la suite de cette transaction, Allied Universal est désormais une entreprise avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 7 milliards de dollars et plus de 200 000 professionnels de la sécurité. Cette acquisition renforce également de manière significative l'empreinte commerciale d'Allied Universal aux États-Unis et ses capacités de services auprès de ses clients tout en élargissant son activité au Canada, en Amérique Centrale et au Royaume-Uni.